FIFA: Περιμένουμε όλες τις ομάδες να αγωνιστούν στο Μουντιάλ σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί

Ο πόλεμος που έχει ξεσπάσει στη Μέση Ανατολή επηρεάζει και το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Μετά από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε ότι δεν θα ήταν σωστό για την εθνική ομάδα του Ιράν να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, για λόγους ασφαλείας, ενώ αργότερα έγινε γνωστό ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν ζήτησε να διεξαχθούν όλα τα παιχνίδια της στο Μεξικό.

Ωστόσο, η FIFA μέσω ανακοίνωσής της, ξεκαθάρισε ότι περιμένει από όλες τις ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα, το οποίο έχει γίνει γνωστό από τον περασμένο Δεκέμβριο.



«Βρισκόμαστε σε τακτική επαφή με όλες τις συμμετέχουσες ομοσπονδίες-μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για να συζητήσουμε τον σχεδιασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η FIFA περιμένει όλες τις συμμετέχουσες ομάδες να αγωνιστούν σύμφωνα με το πρόγραμμα αγώνων που ανακοινώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2025», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η FIFA.

FIFA is in regular contact with all participating member associations, including IR Iran, to discuss planning for the FIFA World Cup 2026. FIFA is looking forward to all participating teams… pic.twitter.com/t3Zk6tiKpF — FIFA Media (@fifamedia) March 17, 2026

