Μπέτις: Αμφίβολος ο Νάταν ενόψει Παναθηναϊκού

Η πορεία της αποθεραπείας του Νάταν είναι ο βασικός «πονοκέφαλος» του προπονητή της Μπέτις Μανουέλ Πελεγκρίνι ενόψει της μεγάλης ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τους «16» του Europa League, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Πέμπτης (19/3, 22:00) στο «La Cartuja».

Ο Βραζιλιάνος στόπερ της ισπανικής ομάδας ταλαιπωρείται από μία ενόχληση στο πόδι και στην προπόνηση της Τρίτης (17/3) γυμνάστηκε ατομικά με ελαφρύ τρέξιμο και γυμναστήριο και η παρουσία του στο δεύτερο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Και θα κριθεί στην προπόνηση της Τετάρτης (18/3).

Από εκεί και πέρα, εκτός είναι και οι Ίσκο και Λο Σέλσο αναμένεται να μείνει ξανά εκτός, σε αντίθεση με τον Σοφιάν Άμραμπατ, που προπονήθηκε σε φουλ ένταση και τη Τρίτη (17/3) κι αναμένεται να παίξει στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

