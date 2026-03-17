Μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές των τελευταίων ετών πέτυχε η Σπόρτινγκ στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», καλύπτοντας το 3-0 του πρώτου αγώνα απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ. Με καταιγιστική εμφάνιση και σχεδόν 40 τελικές, οι Πορτογάλοι ισοπέδωσαν τους Νορβηγούς, έστειλαν το ματς στην παράταση και εκεί, με δύο ακόμα γκολ (5-0), «σφράγισαν» πανηγυρικά και απόλυτα δίκαια την πρόκρισή τους στα προημιτελικά του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Άρσεναλ-Λεβερκούζεν.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, οι Πορτογάλοι μπήκαν με ξεκάθαρη διάθεση να πιέσουν και να επιβάλλουν τον ρυθμό τους. Με την ώθηση του κόσμου, έκλεισαν τους Νορβηγούς στο μισό γήπεδο και δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες, κυρίως με τους Τρινκάο και Σουάρεζ, χωρίς όμως να καταφέρουν να σκοράρουν στα πρώτα λεπτά.

Η λύση ήρθε στο 34', όταν ο Ινάσιο εκμεταλλεύτηκε εκτέλεση κόρνερ και με δυνατή κεφαλιά άνοιξε το σκορ, βάζοντας τη Σπόρτινγκ ξανά στη διεκδίκηση της πρόκρισης. Το γκολ αυτό έδωσε ψυχολογία στους γηπεδούχους, αλλά παράλληλα «ξύπνησε» και την Μπόντο, που απάντησε άμεσα και έφτασε μια ανάσα από το γκολ, με τον Μπιόρτουφτ να σημαδεύει το δοκάρι με κεφαλιά.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η ομάδα της Λισαβόνας ανέβασε ακόμη περισσότερο την έντασή της και συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά. Στο 61', μετά από εξαιρετική κάθετη πάσα του Κατάμο και ωραίο παράλληλο γύρισμα του Σουάρεζ, ο Πέδρο Γκονσάλβες έκανε το 2-0 από κοντά, βάζοντας… φωτιά στο παιχνίδι.

