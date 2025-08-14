Με χαρακτήρα πρωταθλήτριας η Παρί επέστρεψε κόντρα στην Τότεναμ και πήρε στα πέναλτι το Super Cup

Η Παρί Σεν Ζερμέν απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, υπογράφοντας μία ανατροπή βγαλμένη από… εγχειρίδιο πρωταθλητών.

Στον τελικό του Super Cup, η Τότεναμ του Τόμας Φρανκ, στη μετά-Ποστεκόγλου εποχή, μπήκε με εντυπωσιακή ενέργεια και άρτια τακτική, προηγήθηκε 2-0 και έμοιαζε να έχει τον έλεγχο απόλυτα στα χέρια της. Όμως, η Παρί δεν παράτησε τη μάχη.

Μεθοδικά, αύξησε την πίεση, βρήκε το γκολ που την έβαλε ξανά στο παιχνίδι στο 85' με τον Κανγκ Ιν Λι και στο φινάλε ισοφάρισε με τον Γκονσάλο Ράμος, στέλνοντας τον τελικό στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι. Εκεί, η ψυχραιμία των παικτών του Λουίς Ενρίκε έκαναε τη διαφορά και η Τότεναμ έμεινε με την πικρή γεύση.

Την ποιότητα της Παρί και τον τρόπο παιχνιδιού της τον γνωρίζαμε από πέρυσι: ελκυστικό, γρήγορο, κάθετο και γεμάτο συνεργασίες και τριγωνάκια στον άξονα, χάρη στις συνεχείς εναλλαγές κινήσεων των παικτών της.

Ωστόσο, ο Τόμας Φρανκ ήρθε στην Τότεναμ αποφασισμένος να συνεχίσει το έργο του Ποστεκόγλου και να πάρει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Με μια φοβερή τακτική, σε διάταξη 3-5-2 και με τη γραμμές πολύ κοντά, κλείνοντας όλους τους χώρους στον άξονα και κατευθύνοντας το παιχνίδι της Παρί στα πλάγια, έκανε «ματ» στον Λουίς Ενρίκε.

Τρία αμυντικά χαφ στον άξονα βοηθούσαν με τις αλληλοκαλύψεις τα πλάγια μπακ -που είχαν όλη την πλευρά- και ένας Κούντους μπροστά έδινε μάχες και κέρδιζε κατοχές.

Η Παρί απείλησε ουσιαστικά δύο φορές. Στο πρώτο δεκάλεπτο, μετά από ωραία εναλλαγή, ο Κβαρατσκέλια μέσα από την περιοχή δεν κατάφερε να γυρίσει καλά το σώμα του και δεν έπιασε σωστά το σουτ, ενώ στο 36', μετά από κακή απομάκρυνση της άμυνας σε γύρισμα του Γεωργιανού, ο Ντεμπελέ έκανε κακό τελείωμα από το ύψος του πέναλτι.

Η Τότεναμ περιορίστηκε στο να προσπαθεί να βρει το γκολ μέσα από αντεπιθέσεις και στημένες φάσεις. Στο 23', ο Ριτσάρλισον έκλεψε την μπάλα στον χώρο του κέντρου, έδωσε στον Κούντους, ο οποίος με ωραία κάθετη πάσα τον ξαναβρήκε. Ο Βραζιλιάνος επέλεξε να εκτελέσει από μακριά, με τον Σεβαλιέ να διώχνει σε κόρνερ.

Στο 39', από τη μεγαλύτερη δύναμή της -τις στημένες φάσεις- η Τότεναμ άνοιξε το σκορ. Ο Βικάριο (!) εκτέλεσε το φάουλ που κέρδισε ο Κούντους λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο Ρομέρο έφερε με το κεφάλι την μπάλα στην περιοχή, με τον Παλίνια να ευνοείται από τις κόντρες και να εκτελεί από κοντά. Ο Σεβαλιέ απέκρουσε εντυπωσιακά, η μπάλα χτύπησε και στο δοκάρι και στρώθηκε στον Φαν ντε Φεν, που σε κενή εστία άνοιξε το σκορ και έδωσε το προβάδισμα στους Σπερς πριν το ημίχρονο.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για την Τότεναμ, καθώς διπλασίασε τα τέρματά της. Έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Πόρο, ο Ρομέρο βρέθηκε ολομόναχος στο δεύτερο δοκάρι και έκανε το 2-0 με σκαστή κεφαλιά, με τον Σεβαλιέ να έχει μερίδιο ευθύνης, καθώς αντέδρασε άσχημα.

Το παιχνίδι έκτοτε πήρε φρενήρη ρυθμό, κάτι που βοήθησε την Παρί να βρει περισσότερους χώρους. Μάλιστα, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε σκόραρε με τον Μπαρκολά στο 64', ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Φαμπιάν Ρουίθ. Λίγο αργότερα, ο Βιτίνια βρήκε χώρο έξω από την περιοχή της Τότεναμ και με καταπληκτική ψιλοκρεμαστή μπαλιά έβγαλε τον Χακίμι σε θέση βολής, αλλά για ακόμα μια φορά παίκτης της Παρί ήταν εκτεθειμένος. Αυτή η τριάδα ευκαιριών έκλεισε με το σουτ του Ντεμπελέ, το οποίο πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Βικάριο.

Ο Φρανκ προχώρησε σε αλλαγές, απαντώντας σε αυτές του Λουίς Ενρίκε, με τον προπονητή της Τότεναμ να δίνει μάλιστα εντολή στην ομάδα του να οπισθοχωρήσει. Από το 75' και έπειτα οι Παριζιάνοι είχαν κατασκηνώσει στην περιοχή των Λονδρέζων, ψάχνοντας το κενό για να σουτάρουν. Αυτό ήρθε στο 85', με τον Κανγκ Ιν Λι να σκοράρει με ένα πανέμορφο σουτ και να μειώνει για την Παρί.

Ίδιο ακριβώς σκηνικό και μετά τη μείωση του σκορ, με την Παρί να έχει ανέβει όλη στην περιοχή της Τότεναμ και να ψάχνει το γκολ της ισοφάρισης. Και το πέτυχε, με τον μοναδικό καθαρό φορ που έχει στο ρόστερ της! Ο Ντεμπελέ έκανε τη σέντρα, ο Γκονσάλο Ράμος «τρύπησε» την άμυνα των Σπερς και με κεφαλιά λύτρωσε την ομάδα του, στέλνοντας τον τελικό στα πέναλτι.

Οι ενδεκάδες:

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε, 4-3-3): Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια, Ζαΐρ-Εμερί, Ντουέ, Μπαρκολά, Κβαρατσκέλια, Ντεμπελέ.

Τότεναμ (Τόμας Φρανκ, 3-5-2): Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Παλίνια, Μπετανκούρ, Σαρ, Κούντους, Σπενς, Ριτσάρλισον.

Δείτε βίντεο από την αναμέτρηση ΕΔΩ.

