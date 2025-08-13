Κυριακόπουλος: «Μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση»-Το μήνυμα συμπαράστασης στους πυρόπληκτους

Την πεποίθηση πως ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει την πρόκριση απέναντι στη Σαχτάρ στη ρεβάνς του 0-0 του ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης στην Κρακοβία εξέφρασε ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

«Σίγουρα παίζουμε με μία πολύ μεγάλη ομάδα που σεβόμαστε. Έχουμε αυτοπεποίθηση. Μπορούμε να πάρουμε την πρόκριση και πιστεύουμε πως μπορούμε να τα καταφέρουμε», τόνισε ο 29χρονος αριστερός μπακ, που περιμένει την Πέμπτη πιο αποτελεσματικό τον Παναθηναϊκό απέναντι στην αντίπαλη εστία.

«Η ομάδα έδειξε πολύ καλά δείγματα στο πρώτο παιχνίδι. Τα πήγαμε καλά αμυντικά, είχαμε τις ευκαιρίες να κάνουμε γκολ. Ήταν το μοναδικό πράγμα που μας έλλειψε όπως και στα ματς με την Ρέιντζερς. Ελπίζω αύριο να καταφέρουμε να σκοράρουμε και να πάρουμε την πρόκριση», πρόσθεσε.



Παράλληλα, θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στους πυρόπληκτους της Ελλάδας, έχοντας και ο ίδιος αρκετούς δικούς του ανθρώπους κοντά στα πύρινα μέτωπα. «Θέλω να στείλω ένα μήνυμα συμπαράστασης στους δικούς μου ανθρώπους. Όλους στην Πάτρα που δοκιμάζονται από τις φωτιές, αλλά και σε κείνους που δοκιμάζονται στις υπόλοιπες πόλεις. Επιτέλους να βρει μία λύση το κράτος για να μην αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα», ανέφερε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.