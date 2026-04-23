Σάλος έχει ξεσπάσει στην Ιταλία για το σκάνδαλο με το κύκλωμα πολυτελών συνοδών που είδε το φως της δημοσιότητας από τον ιταλικό Τύπο σε μία μακρά λίστα με ομάδες και παίκτες που εμπλέκονταν. Η Εισαγγελία του Μιλάνου με επικεφαλής τον Μαρτσέλο Βιόλα έδωσε εντολή έρευνας ενώ έχει προχωρήσει και σε τέσσερις κατ' οίκον συλλήψεις.

Ένα από τα ονόματα που συνδέονται με το κύκλωμα είναι ο σούπερ σταρ της Μίλαν, Ραφαέλ Λεάο. Ο Πορτογάλος τοποθετήθηκε με ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως δεν έχει καμία σχέση με όσα τον κατηγορούν.

«Aφότου το όνομά μου και αυτό άλλων παικτών εμφανίστηκε σε ιστότοπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εφημερίδες σε σχέση με έρευνα της Εισαγγελίας του Μιλάνου, θέλω να διευκρινίσω ευθέως ότι δεν γνωρίζω καθόλου τα γεγονότα που ερευνώνται. Δεν εμπλέκομαι και δεν έχω διαπράξει κανένα έγκλημα. Ζητώ από όλους να αποφεύγουν να συνδέουν το όνομά μου με αυτήν την κατάσταση αυθαίρετα ή επιφανειακά, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την αλήθεια και τον σεβασμό στην ιδιωτική ζωή.

Πριν γίνουμε παίκτες, είμαστε άνθρωποι με οικογένειες και φήμη. Ως εκ τούτου, έχω ήδη δώσει εντολή στον δικηγόρο μου να με προστατεύσει σε κάθε περίπτωση από οποιονδήποτε συνεχίζει να διαδίδει ψευδείς ή επιβλαβείς ειδήσεις για τη φήμη μου», ανέφερε αναλυτικά σε story στο Instagram ο Λεάο.

