Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είναι ένας άνθρωπος των... συνηθειών, όπως έχει δείξει και στους πρώτους του μήνες με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Πέρα από την επιθυμία του να καταφτάνει πρώτος για προπόνηση πριν τους αγώνες, την αγάπη του για την κλασική μουσική, αλλά και την αδυναμία του στις γάτες, ο Αμερικανός φόργουορντ έχει ένα ακόμη πάθος, τα ταξίδια.

Για τον λόγο αυτό, ο «NHD» ταξίδεψε στο Λουγκάνο της Ελβετίας, ανεβάζοντας μία σειρά από σχετικά story στα social media. Υπενθυμίζουμε πως το προηγούμενο διάστημα είχε επισκεφτεί την Ινδία, αλλά και τη Σαντορίνη.

