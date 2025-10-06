Λογαριασμός
Η… ζεμπεκιά του Μαρσιάλ έγινε viral - Δείτε βίντεο

Ο Αντονί Μαρσιάλ δέχεται σφοδρή κριτική για την ατυχή του εμφάνιση με τη Μοντερέι, όπου σε μια φάση χόρεψε ζεμπεκιά αντί να σκοράρει, προκαλώντας ειρωνικά σχόλια και αντιδράσεις

Μαρσιάλ

Η ποδοσφαιρική πορεία του Αντουάν Μαρσιάλ στην ΑΕΚ δεν δικαίωσε τις προσδοκίες και πλέον ο Γάλλος φορ έχει μετακομίσει στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι.

Παρά τις υψηλές συστάσεις που τον συνόδευαν, η παρουσία του στην ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα, με τις εμφανίσεις του να χαρακτηρίζονται περισσότερο από σποραδικές αναλαμπές του ταλέντου του.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τα πράγματα δεν δείχνουν να βελτιώνονται. Ο Μαρσιάλ δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον, ενώ πρώην παίκτες της Μοντερέι δεν διστάζουν να τον επικρίνουν δημόσια, κάνοντας λόγο για έλλειψη διάθεσης και συγκέντρωσης. Μάλιστα, κάποιοι τον παρομοιάζουν με… κώνο στον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε το βίντεο που έγινε viral: 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: ΑΕΚ Μεξικό ποδόσφαιρο
15 0 Bookmark