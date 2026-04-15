Ο προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου, 30 ώρες πριν από τη μεγάλη ρεβάνς για τους «8» του Conference League με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Allwyn Arena, όπου η Ένωση καλείται να επαναλάβει τη μεγαλύτερη ανατροπή ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη, όταν το 1977 στα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA, είχε αποκλείσει την QPR, παρά την ήττα στο Λονδίνο με 3-0.

«Χριστός Ανέστη, έχουμε αύριο τη ρεβάνς στην έδρα μας, μπροστά στους φιλάθλους, αν πρέπει να τελεστεί ένα ποδοσφαιρικό θαύμα τότε αύριο είναι η μέρα, όπως είπα στη Μαδρίτη, όσα είπα τότε ισχύουν, προσελκύσαμε την ατυχία, το αποτέλεσμα ήταν άδικο, πρέπει να το διαχειριστούμε. Αύριο πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προσελκύσουμε την καλή τύχη, αν δούμε λεπτό προς λεπτό, με πλήρη στήριξη των οπαδών, είναι σημαντικό οι φίλαθλοι να μοιραστούν την ίδια τύχη με τους παίκτες, προσπαθούμε μαζί μέχρι τελευταίο λεπτό, υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε. Πρώτα να κερδίσουμε, να πολεμήσουμε στο γρασίδι κι αν κάνουμε αυτά τα δυο, ο τρίτος στόχος είναι να περάσουμε στην επόμενη φάση».

Στην ερώτηση για το αν θεωρεί ότι το μότο του "fight, believe, never give up", ταιριάζει καλύτερα αύριο, απάντησε: «Αν πρέπει κάποια στιγμή να εφαρμοστεί είναι όχι μόνο αύριο αλλά τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, έχουμε φτάσει στο τέλος του δρόμου και πρέπει να δείξουμε τα πάντα στο γρασίδι. Αντιμετωπίσαμε μια ομάδα της La Liga, με μεγάλη ποιότητα, με πιο ανταγωνιστική και με καλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες, εμείς δεν τα καταφέραμε και μας τιμώρησαν. Αύριο πρέπει να πολεμήσουμε και να πιστέψουμε στο ύψιστο επίπεδο, χρειαζόμαστε τους φιλάθλους από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πρέπει να έρθει ο θεός του ποδοσφαίρου και να μας βοηθήσει. Το φυσιολογικό είναι ο προπονητής και το επιτελείο να προετοιμάζει τις επόμενες 2-3 αναμετρήσεις αλλά όποιος κάνει σχέδια, ο Θεός γελάει. Πρέπει να πολεμήσουμε κάθε λεπτό αύριο, να παίξουμε παιχνίδι το παιχνίδι, να δώσω όλη την ενέργεια στην αυριανή αναμέτρηση, θεωρώ έχουμε τις δυνατότητες να περάσουμε. Μετά θα μιλήσουμε για διορθώσεις ενόψει της επόμενης αναμέτρησης, τώρα μιλάμε μόνο για την αυριανή αναμέτρηση».

Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ, που δεν έκανε στη Μαδρίτη για να πάρει την πρόκριση, δήλωσε: «Η Ράγιο δεν παίζει με τον ίδιο τρόπο εντός και εκτός. Αν προσέξετε τον τρόπο τους είναι άλλη ομάδα εντός κι άλλη εκτός, διότι ξέρουν ότι υπάρχουν άλλες συνθήκες εντός κι άλλες εκτός. Είναι επικίνδυνοι στην κόντρα επίθεση, εκτός είναι πιο πολύ ισπανική ομάδα, εντός είναι διαφορετική ομάδα. Η αυριανή αναμέτρηση δεν θα είναι ίδια, θα δούμε μια καλύτερη Ράγιο, πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό. Θα πάρουμε ρίσκα, ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να αφήσουμε κενά πίσω για να επιτρέψουμε να δεχθούμε γκολ. Ακόμα κι ένα γκολ αν δεχθείς σήμερα, δεν είναι καταστροφή, όλα είναι εφικτά, πρέπει να δούμε το κάθε λεπτό ξεχωριστά. Πρέπει να είμαστε καλύτεροι στο τελευταίο κομμάτι της επίθεσης, η Ράγιο θα είναι πιο συμπαγής πίσω και επικίνδυνη μπροστά».

Για την διαχείριση των δυνάμεων που πρέπει να κάνει η ομάδα του, διότι ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για τη Super League, είπε: «Πολύ καλή ερώτηση, το λέω για να το ξεκαθαρίσω, παίζουμε λεπτό προς λεπτό, δεν παίζουμε μόνο 15λεπτα, θα παίξουμε 90-100, όσα παίξουμε αύριο, όλα είναι πιθανά, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, όλοι πρέπει να έχουν πίστη και ενέργεια. Θα είναι καλό αν σκοράρουμε στην αρχή, θα πάρει φωτιά το γήπεδο αλλά όποτε πάρουμε το προβάδισμα θα είναι θετικό για εμάς, θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί, να κυριαρχήσουμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί, έξυπνοι, να προσέξουμε τα πάντα, τις λεπτομέρειες, διότι θέλουμε να πετύχουμε το αποτέλεσμα, το πιστεύουμε. Θα παίξουμε με εξυπνάδα, με πλήρη ενέργεια και θα δούμε τι θα συμβεί».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.