Ο Ολυμπιακός αναζητά τη νίκη απέναντι στη Μίλανο για να κλειδώσει την πρωτιά στη Euroleague, κάτι που αποτελεί επιστέγασμα των προσπαθειών της ομάδας μέσα στη σεζόν όπως ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός υποστήριξε ότι διαβάζει αναλύσεις για το ποιον πρέπει να αποφύγουν οι Πειραιώτες, αλλά θα έπρεπε οι αντίπαλοι να κοιτάζουν πώς θα αποφύγουν τον Ολυμπιακό.

Μίλησε για το ταλέντο της ομάδας του και σημείωσε πως το ταβάνι των ερυθρόλευκων είναι πραγματικά ψηλό, ενώ αναφέρθηκε και στην Αρμάνι Μιλάνο, λέγοντας πως παίζει με μεγάλη ένταση στην άμυνα.

«Η Αρμάνι είναι μια ομάδα που παίζει με μεγάλη ένταση στην άμυνα, πιέζει την μπάλα και γενικά παίζει οργανωμένο μπάσκετ, κυκλοφορώντας πολύ καλά τη μπάλα και διαθέτοντας αρκετό ταλέντο. Το γεγονός ότι δεν διεκδικεί θέση στα playoffs δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν έχει ποιότητα. Όλες οι ομάδες έχουν ταλέντο και αν δει κανείς το ρόστερ της, θα καταλάβει ακριβώς τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πρώτη θέση και πιστεύω ότι οι παίκτες μας έχουν κάνει μια πολύ σκληρή προσπάθεια όλη τη χρονιά, μέσα σε αντίξοες συνθήκες, με πολλούς τραυματισμούς και αρκετές αλλαγές στο ρόστερ, με παίκτες να μπαίνουν και να βγαίνουν διαρκώς.

Παρ’ όλα αυτά, είμαστε εδώ, μία αγωνιστική πριν το τέλος, σε αυτή τη θέση, και νομίζω ότι την αξίζουμε. Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε τη χρονιά πρώτοι. Θέλουμε να κερδίσουμε αύριο, φυσικά, ως επιστέγασμα της προσπάθειας που κάναμε σε όλη την κανονική περίοδο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, με τον ανταγωνισμό που υπάρχει και τα δεδομένα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ», είπε αρχικά.

«Δεν είναι καθόλου απλό. Θέλει προσπάθεια, θέλει να μένεις στο πλάνο. Αν περάσει στο μυαλό κάποιων ότι το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο είναι διαδικαστικό, τότε θα έχουμε πρόβλημα και αυτό θα φανεί στο γήπεδο. Ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Γενικά είμαστε μια σοβαρή ομάδα, που κάνει τα απλά πράγματα, κατά τη γνώμη μου τα πιο σημαντικά στο μπάσκετ, όπως το να σκρινάρουμε σωστά και να κινούμαστε χωρίς την μπάλα. Το κάνουμε με μεγάλη συνέπεια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε ενόψει των playoffs», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός διεκδικεί για ακόμη μια χρονιά την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο: «Δεν θα μιλήσω για τη φανταστική μας δουλειά, αλλά γενικά για τον οργανισμό που έχει μεγάλη γνώση του πώς πρέπει να λειτουργεί. Οι προπονητές προσφέρουν σταθερότητα στην ομάδα, και το γεγονός ότι ο προπονητής παραμένει ίδιος όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί από μόνο του δείγμα συνέπειας και σταθερότητας. Έχουμε ένα συγκεκριμένο πλάνο στο παιχνίδι μας και προσπαθούμε να μην έχουμε αυξομειώσεις στην απόδοσή μας. Και το πιο σημαντικό από όλα στη φετινή χρονιά είναι ότι, μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στη διοίκηση, που μας βοήθησε σημαντικά με τις μεταγραφές που έκανε μέσα στη σεζόν και ενίσχυσε την ομάδα σε μια κρίσιμη στιγμή. Είναι αποδεδειγμένο ότι η EuroLeague απαιτεί μεγάλο ρόστερ και οι προσθήκες κατά τη διάρκεια της χρονιάς μας βοήθησαν πάρα πολύ».

Για τις επιθετικές επιδόσεις της ομάδας: «Έχουμε ταλέντο σαν ομάδα. Το ταβάνι μας είναι πραγματικά ψηλό. Έχετε δει ότι υπήρξαν παιχνίδια όπου δεν έπαιζε ένας παίκτης όπως ο Φουρνιέ, ας πούμε, και η ομάδα μπορούσε να σκοράρει 100 πόντους. Ή ο Βεζένκοβ να είναι εκτός και να συμβαίνει το ίδιο, ή και άλλοι σημαντικοί παίκτες να λείπουν. Και όμως, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παίζει καλά και να κάνει μεγάλες νίκες. Υπάρχουν παίκτες που σε άλλες ομάδες θα είχαν πολύ πιο σημαντικό ρόλο από αυτόν που έχουν στον Ολυμπιακό, και παρ’ όλα αυτά είναι εδώ και βοηθούν την ομάδα, ακόμη και με το να… καταπιέζουν» λίγο το ταλέντο τους».

Σε ερώτηση για τη συνέχεια των υποχρεώσεων του Ολυμπιακού στην postseason, είπε: «Δεν έχω καθόλου τέτοιου είδους σκέψεις. Αυτή τη στιγμή έχω επικεντρωθεί αποκλειστικά στο αυριανό παιχνίδι. Δεν έχω δει καν τα σενάρια, ποιος μπορεί να είναι ο αντίπαλός μας αν τερματίσουμε πρώτοι ή δεύτεροι, δεν με ενδιαφέρει. Είδα κάποιες αναλύσεις του τύπου "καλύτερα να αποφύγει ο Ολυμπιακός αυτόν ή τον άλλον". Νομίζω ότι, επειδή είμαστε πρώτοι τουλάχιστον μέχρι σήμερα, καλύτερα να αποφεύγουν οι άλλοι εμάς, θα έλεγα. Οπότε εγώ το βλέπω έτσι. Προτιμώ να μην διαλέγω αντιπάλους και να είμαστε έτοιμοι όταν χρειαστεί».

