ΠΑΟΚ: Αισιοδοξία για Ζίφκοβιτς ενόψει ΑΕΚ, έβγαλε μέρος του προγράμματος

Ένα ευχάριστο μαντάτο, το οποίο γεμίζει με αισιοδοξία τους ανθρώπους της ομάδας, έβγαλε η σημερινή (15/4) προπόνηση του ΠΑΟΚ.

Ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς ακολούθησε μέρος του προγράμματος (κάνοντας εν συνεχεία ατομικό) και υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία μήπως προλάβει να μπει αποστολή για το εκτός έδρας ματς με την ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική των playoffs. Κάτι που ασφαλώς θα κριθεί στις επόμενες προπονήσεις.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησε παιχνίδι κατοχής, στη συνέχεια είχαμε άσκηση με καταστάσεις 3 Vs 2 και στο φινάλε δουλειά στο τακτικό κομμάτι.

Οι Τζόντζο Κένι και Σουαλιό Μεϊτέ έκαναν ατομικό στο γήπεδο και δεν προλαβαίνουν ούτε αποστολή να βρεθούν κατά τα φαινόμενα, ενώ ο Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Πέμπτη (16.04) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.