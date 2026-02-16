Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Απαιτώ το πρωτάθλημα»

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη για να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές και στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θέλοντας να στείλει μήνυμα συσπείρωσης και αποφασιστικότητας.

Ο Μαρινάκης τόνισε ότι ήθελε να κοιτάξει τους παίκτες «στα μάτια» και να γίνει μια ειλικρινής συζήτηση, υπογραμμίζοντας πως πάνω απ' όλα είναι ο Ολυμπιακός. Αναφέρθηκε στα τελευταία αποτελέσματα που δεν ήταν τα αναμενόμενα, σημειώνοντας ότι στενοχωρήθηκε τόσο ο ίδιος όσο και ο κόσμος, υπενθυμίζοντας πως «ο Ολυμπιακός είναι τρόπος ζωής».

Στάθηκε στην ανατροπή της ομάδας στο Champions League, όπου μετά το κακό ξεκίνημα κατάφερε με πάθος και συγκέντρωση να γυρίσει την κατάσταση, και ζήτησε αντίστοιχη εικόνα και στο πρωτάθλημα. Ξεκάθαρα απαίτησε πέντε νίκες στα πέντε παιχνίδια που απομένουν μέχρι τα playoffs, ώστε η ομάδα να μπει με ψυχολογία νικητή. Τόνισε ότι πιστεύει απόλυτα στο ρόστερ και στον προπονητή, χαρακτηρίζοντας τον Ολυμπιακό «την καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος».

Αναφέρθηκε αναλυτικά στην ποιότητα του ρόστερ, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα διαθέτει την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία στην ιστορία της, με παίκτες κορυφαίου επιπέδου σε όλες τις γραμμές. Εξήγησε ότι τον Ιανουάριο αποχώρησαν όσοι δεν είχαν χρόνο συμμετοχής και αποκτήθηκαν ποδοσφαιριστές υψηλής αξίας, παρά τις μεγάλες προτάσεις που υπήρχαν για αυτούς.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα προς όσους ασκούν κριτική, τονίζοντας ότι δεν επηρεάζουν την ομάδα και ότι ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη για όλους. Επανέλαβε ότι ο Ολυμπιακός είναι οικογένεια και πως στο τέλος θα είναι πρωταθλητής.

Οι παίκτες, μέσω του Παναγιώτη Ρέτσου, εξέφρασαν την πίστη τους ότι η ομάδα θα το γυρίσει, ενώ ο Ποντένσε, ο Τζολάκης και ο Ταρέμι συμφώνησαν, επισημαίνοντας ότι η ομάδα είναι ενωμένη και της λείπει μόνο η λεπτομέρεια.

