Το πρωτάθλημα θα διακοπεί αν δεν εμφανιστούν οι ιδιοκτήτες των ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στη συνάντηση που έχουν προσκληθεί από τον Γιάννη Βρούτση το μεσημέρι της Τετάρτης, όπως έκανε σαφές ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε σαφές πως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να εφαρμόσει το νόμο με κάθε κόστος.

«Αν μέχρι αύριο το μεσημέρι δεν εμφανιστούν οι ιδιοκτήτες, δεν θα ολοκληρωθεί το φετινό πρωτάθλημα. Η κυβέρνηση έχει αποφασίσει, πολλές φορές με κόστος, να μην είναι μια ακόμη κυβέρνηση θεατής σε παθογένειες που βλέπουμε για χρόνια. Το μπάσκετ το αγαπάμε, οι δύο αυτές ομάδες έχουν φέρει το ευρωπαϊκό 10 φορές τα τελευταία 30 χρόνια στη χώρα μας. Είναι ένα αποτέλεσμα των επενδύσεων που κάνουν οι ιδιοκτήτες τους με πάρα πολλά λεφτά, αποτέλεσμα των ανθρώπων που στηρίζουν ως χορηγοί, αλλά και της πίστης των φιλάθλων τους. Ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα που έχω είναι να πάω με τον γιο μου, όταν μεγαλώσει στο γήπεδο. Και να μπορώ να έχω κάνει ό,τι μπορώ για να μην ακούει να βρίζονται άλλα παιδιά, μάνες, παίκτες… Υπάρχει ένταση στο γήπεδο, σε όλες τις χώρες, έχουμε δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, ας ασχολούμαστε με αυτές, αυτό μας αξίζει. Είναι ένα σπουδαίο προϊόν που πρέπει να διαφυλάξουμε. Κι επειδή είμαστε κυβέρνηση έξι ετών, τον δρόμο τον δείχνει το ποδόσφαιρο. Τα μέτρα που πήραμε εφαρμόζονται, όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει και αποτέλεσμα», τόνισε στον ΑΝΤ1.

«Αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να σπάσει δεσμά που βλέπουμε χρόνια. Δυστυχώς τέτοια θλιβερά φαινόμενα τα έχουμε δει πολλά χρόνια τώρα. Η πολιτεία για πάνω από 45 χρόνια έκλεινε τα μάτια και έπαιρνε ημίμετρα, που δεν είχαν αποτέλεσμα. Υπάρχει η ατομική ευθύνη, συμπεριφορών παραγόντων, που πρέπει να κρίνονται ξεχωριστά και πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος. Πιστέψτε με, αυτό θα γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν είναι δυνατό να καθόμαστε να ανεχόμαστε να βρίζεται η κόρη του ενός ή του άλλου. Μιλάμε για παιδιά! Έχουμε φτάσει στο μη παρέκει. Οι πρώτοι που έχουν συμφέρον να ασχολούμαστε με το μπάσκετ είναι οι άνθρωποι που πληρώνουν γι’ αυτό, οι ιδιοκτήτες, οι χορηγοί, τα κανάλια, ο κόσμος που πληρώνει εισιτήριο. Όποιος δεν προσαρμοστεί στα δεδομένα που ισχύουν στα γήπεδα, δεν θα μπορούμε να πάμε παρακάτω», πρόσθεσε.

