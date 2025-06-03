Ένα πολύ κρίσιμο 24ωρο διανύουμε για το θέμα προπονητή στην ΑΕΚ. Η διοίκηση της ΠΑΕ έχει ρίξει όλο το βάρος στην υπόθεση αυτή, καθώς είναι αναγκαία προϋπόθεση να κλείσει το συντομότερο δυνατό για να προχωρήσουν και τα υπόλοιπα ζητήματα του σχεδιασμού για τη νέα σεζόν. Άλλωστε με το βασικό στάδιο προετοιμασίας να ξεκινά σε 20 μέρες, πλέον δεν υπάρχει η πολυτέλεια μεγάλης αναμονής.

Από το βράδυ της Δευτέρας υπάρχει «όργιο» φημών στην Πορτογαλία για τον Πάουλο Σόουζα, με την A Bola να αναφέρει πως η συμφωνία είναι θέμα ωρών. Ο Πορτογάλος άλλοτε σπουδαίος μέσος (με θητεία και στον Παναθηναϊκό) έχει ήδη, στα 54 του, δημιουργήσει ένα καλό όνομα προπονητή κατακτώντας τίτλους σε Ελβετία, Ισραήλ, Ουγγαρία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Φέτος έκανε το τρεμπλ με την Αλ Αχλί και έχει συμβόλαιο σε ισχύ, με το όλο προφίλ του να δείχνει να ταιριάζει με τα «θέλω» της ΑΕΚ.

Από πλευράς «Ένωσης» τηρείται σιγή ιχθύος για το θέμα Πάουλο Σόουζα. Κάτι που μπορεί να σημαίνει πολλά αλλά και… τίποτα. Σε κάθε περίπτωση, ο Χαβιέρ Ριμπάλτα θέλει να τελειώνει άμεσα, ακόμη και σήμερα, με το deal για προπονητή, ενώ παράλληλα είναι σαφές πως η ΑΕΚ έχει και κάποιες εναλλακτικές λύσεις σε αναμονή, για την περίπτωση που η πρώτη της επιλογή (είτε είναι ο Πάουλο Σόουζα, είτε άλλος) δεν προχωρήσει.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.