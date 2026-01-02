Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίστηκε η δράση τα ξημερώματα στο NBA. Οι Σέλτικς πέρασαν από το Σακραμέντο, επικρατώντας 120-106 των Κινγκς και με επτά νίκες στα δέκα τελευταία παιχνίδια βελτίωσαν στο 21-12 το ρεκόρ τους, ενώ οι γηπεδούχοι έπεσαν στο 8-26.



Ο Μπράουν είχε 29 πόντους και 10 ριμπάουντ για τους νικητές ενώ ο Γουάιτ και ο Πρίτσαρντ μέτρησαν από 16 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων ο ΝτεΡόζαν είχε 25 πόντους και ο Σρέντερ 18.

Οι Κλίπερς επικράτησαν 118-101 των Τζαζ εντός έδρας με τον Λέοναρντ να πραγματοποιεί απίθανη εμφάνιση. Σε 39 λεπτά σημείωσε 45 πόντους (10/13 τρίποντα, 6/16 τρίποντα), ενώ είχε 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες, αλλά και 3 λάθη. Ο Χάρντεν είχε 20 με 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Ο Κάιλ Άντερσον με 22 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ για τους ηττημένους.



Οι Ρόκετς έκαναν περίπατο στην έδρα των Νετς, επικρατώντας 120-96. Ο Ντουράντ σημείωσε 22 πόντους, με 11 ασίστ, 5 ριμπάουντ και 6 λάθη, με τον Τόμσον να βάζει 23 και τον Σενγκούν 20. Ο Τόμας με 21 ήταν πρώτος σκόρερ για τους ηττημένους.



Οι Χιτ νίκησαν με 118-112 τους Πίστονς εκτός έδρας, σε παιχνίδι που ο Πάουελ είχε 36 πόντους. Ο Αντεμπάγιο σε 33 λεπτά έβαλε 15, ενώ κατέβασε και 14 ριμπάουντ. Τρομερή δουλειά για τους γηπεδούχους έκανε ο Κάνινγχαμ με 31 πόντους, 11 ασίστ, και 8 ριμπάουντ, έχοντας και 7 λάθη.



Οι Σίξερς επικράτησαν 123-108 των Μάβερικς στο Ντάλας. Ο Μάξεϊ είχε 34 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Εμπίντ 22. Για τους ηττημένους είχε 18 ο Κρίστι, με τον Ντέιβις να βάζει 13 και να κατεβάζει 8 ριμπάουντ.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Νετς-Ρόκετς 96-120

Πίστονς-Χιτ 112-118

Μάβερικς-Σίξερς 108-123

Κινγκς-Σέλτικς 106-120

Κλίπερς-Τζαζ 118-101

