Δημοσιογράφος καταγγέλλει τη Μάντσεστερ Σίτι για προσπάθεια φίμωσης

Δημοσιογραφικές αποκαλύψεις φέρνουν στο φως προσπάθειες της Μάντσεστερ Σίτι να καλύψει τις υποτιθέμενες παραβάσεις των «σίτιζενς» από το από το 2009 έως το 2018. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζανλούκα Κιάντι της εφημερίδας «The Echo», η Σίτι προσπάθησε να τον απομακρύνει από τη θέση του λόγω των ρεπορτάζ του συγκεκριμένο συντάκτη, τα οποία αποκάλυπταν παράνομες πρακτικές.

Ο ίδιος μοιράστηκε την εμπειρία του μέσω του «Χ», γράφοντας ότι ο σύλλογος ήθελε να τον απολύσει εξαιτίας των δημοσιευμάτων του, τα οποία καταδείκνυαν παρατυπίες στη διαχείριση των οικονομικών των εννιά φορές πρωταθλητών Αγγλίας.

Ο Κιάντι τόνισε ότι, λόγω συμβολαίων και νομικών όρων, δεν μπορεί να μιλήσει περισσότερο για το θέμα για τους επόμενους έξι μήνες. Υποσχέθηκε, όμως, ότι, όταν το καταφέρει, θα δημοσιεύσει ένα αποκαλυπτικό άρθρο που θα παρουσιάζει τις λανθασμένες πρακτικές της διοίκησης των «πολιτών».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.