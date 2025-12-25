Λογαριασμός
Δημοσιογράφος καταγγέλλει τη Μάντσεστερ Σίτι για προσπάθεια φίμωσης

Ο δημοσιογράφος Τζανλούκα Κιάντι αποκάλυψε ότι η διοίκηση της Μάντσεστερ Σίτι προσπάθησε να τον απολύσει λόγω του ρεπορτάζ του για τις 115 κατηγορίες των «πολιτών»

Μάντσεστερ Σίτι

Δημοσιογραφικές αποκαλύψεις φέρνουν στο φως προσπάθειες της Μάντσεστερ Σίτι να καλύψει τις υποτιθέμενες παραβάσεις των «σίτιζενς» από το από το 2009 έως το 2018. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τζανλούκα Κιάντι της εφημερίδας «The Echo», η Σίτι προσπάθησε να τον απομακρύνει από τη θέση του λόγω των ρεπορτάζ του συγκεκριμένο συντάκτη, τα οποία αποκάλυπταν παράνομες πρακτικές.

Ο ίδιος μοιράστηκε την εμπειρία του μέσω του «Χ», γράφοντας ότι ο σύλλογος ήθελε να τον απολύσει εξαιτίας των δημοσιευμάτων του, τα οποία καταδείκνυαν παρατυπίες στη διαχείριση των οικονομικών των εννιά φορές πρωταθλητών Αγγλίας.

Ο Κιάντι τόνισε ότι, λόγω συμβολαίων και νομικών όρων, δεν μπορεί να μιλήσει περισσότερο για το θέμα για τους επόμενους έξι μήνες. Υποσχέθηκε, όμως, ότι, όταν το καταφέρει, θα δημοσιεύσει ένα αποκαλυπτικό άρθρο που θα παρουσιάζει τις λανθασμένες πρακτικές της διοίκησης των «πολιτών».

