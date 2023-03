Μαν. Γιουνάιτεντ: Η ντροπιαστική εμφάνιση του «αρχηγού» Φερνάντες - Ζήτησε αλλαγή στο 6-0

Όταν τρως επτά γκολ -και μάλιστα σε ντέρμπι- είναι λογικό να σου φταίνε όλα.

Και όντως, από τη στιγμή που έληξε το Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η… καραμούζα πήγε σύννεφο για προπονητή και παίκτες των «κόκκινων διαβόλων».

Την πιο σφοδρή κριτική ωστόσο (ακόμα και από τον Έρικ Τεν Χάαγκ) τη δέχθηκε ο Μπρούνο Φερνάντες. Και όχι άδικα…

Γιατί ο Πορτογάλος δεν ήταν απλά κακός στο παιχνίδι. Είχε συμπεριφορά που μόνο σε αρχηγό δεν ταιριάζει.

Προς επίρρωση λοιπόν της… πριονοκορδέλας που τον πέρασαν, ανάμεσα σε άλλους, οι Ρόι Κιν και Γκάρι Νέβιλ, ο Φερνάντες έκανε συνοπτικά τα εξής στο «Άνφιλντ»:

-Προσποιήθηκε ότι τον χτύπησαν στο πρόσωπο, ενώ η επαφή ήταν στο στήθος

-Έσπρωξε τον βοηθό

-Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία

-Έκανε αμέτρητα φάουλ

-Ζήτησε να γίνει αλλαγή όταν το σκορ πήγε στο 6-0

-Δεν γύρισε ποτέ να μαρκάρει όσες φορές τον πέρασαν

Pretended to be hit in the face when the contact was on his chest



Pushed a linesman



Missed a big chance



Made several fouls



Asked to be subbed off when they were 6-0 down



Didn’t run back whenever he was dribbled passed



Bruno Fernandes, a captain’s performance 👏 pic.twitter.com/lMAhdbZAZK