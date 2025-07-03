Λίγες ώρες μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Ολυμπιακό, ο Σακίλ ΜακΚίσικ έκανε δηλώσεις στο επίσημο site του συλλόγου.

Ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε για την αφοσιώσή του στους «ερυθρόλευκους», για την ευγνωμοσύνη που νιώθει για όλους όσοι του έδωσαν την ευκαιρία να παραμείνει κομμάτι της ομάδας, για τον πρώτο άνθρωπο που έμαθε τα ευχάριστα νέα της υπογραφής του νέου του συμβολαίου, αλλά και για την «άσβεστη» δίψα του για τίτλους!

«Νιώθω πως ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που με στήριξε και εμένα, αλλά και την οικογένειά μου εντός και εκτός παρκέ όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε περάσει πολλά μαζί και καλές στιγμές και δύσκολες. Ήθελα πολύ να μείνω στην ομάδα και αυτό έγινε. Το ότι πλέον είναι οριστικό, μου δίνει μια αίσθηση ηρεμίας, αλλά και την δυνατότητα να συνεχίσω και να εξελίξω αυτό που χτίζουμε τόσα χρόνια μαζί μαζί... Να πάμε αυτό το κοινό ταξίδι ακόμα πιο μακριά! Θέλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω πολύ τους Προέδρους μας, κυρίους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, αλλά και τον προπονητή μου, κύριο Γιώργο Μπαρτζώκα, για την εμπιστοσύνη που συνεχίζουν να δείχνουν στο πρόσωπό μου», είπε ο ΜακΚίσικ.

Ερωτηθείς για το πως νιώθει που είναι ένας από τους μακροβιότερους ξένους παίκτες στην ιστορία της ομάδας και ο μακροβιότερος Αμερικανός, απάντησε: «Είναι τεράστια τιμή και, για μένα, έχει να κάνει με τις αξίες και με το τι εκτιμά πραγματικά ένας άνθρωπος στη ζωή του. Μεγάλωσα με βαθιά την αίσθηση της πίστης. Είμαι πιστός, είτε τα πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά, είτε όχι. Ακόμη και όταν δεν πετύχουμε κάποιους στόχους, παραμένω αφοσιωμένος στη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι στο οποίο αποφάσισα να μείνω σταθερός. Και για μένα, ειδικά εδώ στον Ολυμπιακό, έχει αποδώσει. Το να παίζεις τόσα χρόνια σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο είναι κάτι σπάνιο, όχι μόνο στην Ευρωλίγκα, αλλά και στον αθλητισμό γενικότερα. Το ότι έχω φορέσει μόνο αυτή τη φανέλα στην Ευρωλίγκα είναι για μένα ένα σπουδαίο επίτευγμα».

Από την πρώτη στιγμή που τελείωσε το πρωτάθλημα ο Σακίλ ΜακΚίσικ είχε τονίσει τη μεγάλη του επιθυμία να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Ποιος ήταν, όμως, ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο ανακοίνωσε τα ευχάριστα νέα; «Ο Μους (Φαλ)! Το ήξερε πριν από όλους! Το έμαθε αμέσως μετά τη σύζυγό μου! Μιλάμε πολύ τελευταία. Προσπαθώ να του κρατάω το ηθικό ψηλά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύει. Μάλιστα, σε ένα σπάνιο, φορτισμένο συναισθηματικά μήνυμα που μου έστειλε, μου είπε ότι χάρηκε πολύ που μένω. Και αυτό μου έφερε πραγματικά ένα "σφίξιμο" στο στομάχι, γιατί ο Μους δεν λέει ποτέ τόσο συναισθηματικά πράγματα. Αλλά, μετά από τόσα χρόνια, υποθέτω ότι ήταν η στιγμή να το κάνει! Οπότε ναι, ο πρώτος που είπα ότι επιστρέφω ήταν ο Μους!»

Αναφερόμενος στη γεύση που του άφησε η περσινή σεζόν, αλλά και στο τι προσδοκά για την προσεχή, είπε: «Η δίψα απλώς συνεχίζει να μεγαλώνει. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι από τους ανθρώπους που σκέφτονται πως επειδή δεν κατακτήσαμε την Ευρωλίγκα, όλη η σεζόν ήταν αποτυχημένη. Όχι, ήταν ένα σπουδαίο μάθημα για να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να πιέζουμε τον εαυτό μας να βελτιώνεται και να προοδεύει. Θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε σπουδαία πράγματα μαζί. Νομίζω ότι θα ήταν πολύ εύκολο για τη διοίκηση και τους ιδιοκτήτες να πάνε να κάνουν μεγάλες κινήσεις, με τη λογική ‘Πάμε να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα με κάθε κόστος’.

Αλλά το γεγονός ότι κράτησαν τον βασικό κορμό παικτών που είναι εδώ τόσα χρόνια, λέει πολλά για το ποια είναι η φιλοσοφία του συλλόγου. Νιώθω χαρούμενος που ήμουν εδώ με τον Τομας (Γουόκαπ), τον Μους (Φαλ), τον Λάρι (Λαρεντζάκη), τον Παπ (Παπανικολάου), τον Νίκο (Μιλουτίνοφ), τον Σάσα (Βεζένκοφ)… Είναι απίστευτο το συναίσθημα να με θεωρούν κομμάτι αυτής της παρέας, που έχει φτάσει τόσες φορές στο Final Four και έχει χαρίσει στους φιλάθλους του Ολυμπιακού αξέχαστες βραδιές. Όσον αφορά τους στόχους της νέας χρονιάς, δεν αλλάζουν. Είναι ίδιοι κάθε χρόνο: να κατακτήσουμε το Κύπελλο Ελλάδας, το Πρωτάθλημα και, τελικά, την EuroLeague!».

Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει για τους «ερυθρόλευκους» φιλάθλους, με τους οποίος «έχτισε» από την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού μια σχέση λατρείας: «Η εκτίμησή μου είναι για τον κόσμο του Ολυμπιακού είναι τεράστια. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό που νιώθω. Κάθε φορά που βρίσκομαι σε δημόσιο χώρο ή κυκλοφορώ στη χώρα, υπάρχει ένα συναίσθημα θερμότητας, οικειότητας... Πραγματικά νιώθω ότι ανήκω εδώ, σε αυτή τη χώρα. Ειλικρινά, είναι από τα πιο όμορφα συναισθήματα να σε εκτιμούν και να σε αγκαλιάζουν από κοντά.

Θέλω να τους υποσχεθώ πως και τη χρονιά που έρχεται θα μπούμε στο παρκέ και θα παλέψουμε με όλη μας τη δύναμη για να φέρουμε ένα ακόμα πρωτάθλημα στον Πειραιά. Είμαι ενθουσιασμένος που συνεχίζω στην ομάδα! Ανυπομονώ να πατήσω ξανά στο γήπεδο και να αποδείξω, όπως πάντα, την αξία μου και το τι σημαίνω για τον κόσμο. Ποτέ δεν θα το θεωρήσω δεδομένο. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς!»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.