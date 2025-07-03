Ζότα: Διήμερο πένθος ανακοίνωσε η UEFA

Σοκ προκάλεσε στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο η είδηση πως ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Θαμόρα της Ισπανίας, σε ηλικία μόλις 28 χρονών.



Λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση του τραγικού συμβάν, η UEFA κήρυξε διήμερο πένθος για τον θάνατο των δύο ποδοσφαιριστών, τονίζοντας πως θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες του Euro Γυναικών αυτές τις δύο ημέρες.

«Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες του Euro γυναικών της UEFA, που θα διεξαχθούν σήμερα και αύριο, στη μνήμη του διεθνούς Πορτογάλου επιθετικού της Λίβερπουλ, Ντιόγκο Ζότα, και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα, οι οποίοι έφυγαν τραγικά σήμερα», ανακοίνωσε συγκεκριμένα η ευρωπαϊκή ομοσπονδία.



Πέρα από τα παραπάνω, οι παίκτριες της εθνικής Πορτογαλίας που θα κάνουν πρεμιέρα στο Euro απόψε (03/07) κόντρα στην Ισπανία, θα φορέσουν μαύρο περιβραχιόνιο.

A moment of silence will be observed at all of today’s and tomorrow’s UEFA Women’s EURO 2025 matches in memory of Portugal international and Liverpool FC forward Diogo Jota and his brother André Silva who tragically passed away today. — UEFA (@UEFA) July 3, 2025

