Λύγισε τον Πανσερραϊκό και πήρε σπουδαίο τρίποντο με… άρωμα παραμονής ο Asteras AKTOR!

Η ομάδα της Τρίπολης εκμεταλλεύτηκε το ότι έπαιξε με παίκτη περισσότερο από το 18ο λεπτό της αναμέτρησης (αποβλήθηκε ο Ομεονγκά με απευθείας κόκκινη κάρτα) για την 8η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League, καταφέρνοντας να πάρει την οριακή νίκη με 1-0, χάρη σε ένα «χρυσό» γκολ του Μακέντα, στο 59ο λεπτό! Κάλινιν και Μούμο αποβλήθηκαν επίσης στο φινάλε της αναμέτρησης, αφού πρώτα πιάστηκαν στα χέρια!

Έτσι, ο Αστέρας, ο οποίος έχει ηττηθεί μόλις μία φορά στα playouts, έφτασε τους 32 βαθμούς και παραμένει εκτός της ζώνης του υποβιβασμού, στο +4 από τον Πανσερραϊκό kai sto +5 από την ΑΕΛ Novibet, η οποία παραμένει ουραγός.

Στις δύο εναπομείνασες αγωνιστικές, η ομάδα της Τρίπολης έχει να αντιμετωπίσει Κηφισιά (εντός έδρας) και Παναιτωλικό (εκτός), ενώ οι Σερραίοι, οι οποίοι γνώρισαν δεύτερη διαδοχική ήττα, έχουν ακόμα να δώσουν παιχνίδια με Παναιτωλικό (εντός) και Ατρόμητο (εκτός).

Στο μυαλό των κόουτς:

Με το κλασικό του 3-4-3 παρέταξε τον Asteras AKTOR ο Γιώργος Αντωνόπουλος, με τον Παπαδόπουλο κάτω από τα δοκάρια και τους Αλάγκμπε, Τριανταφυλλόπουλο, Σίπτσιτς τριάδα στόπερ και με τους Δηλιγιαννίδη, Άλχο στα άκρα. Αλμύρας και Έντερ αποτέλεσαν το δίδυμο στον άξονα, ενώ οι Μπαρτόλο και Κετού ξεκίνησαν πίσω από τον πιο προωθημένο Μακέντα.

Από την άλλη, ο Ζεράρ Σαραγόσα, ο οποίος δεν βρισκόταν στον πάγκο του Πανσερραϊκού λόγω τιμωρίας του, επέλεξε το 5-3-2, με Τιναλίνι τερματοφύλακα και με τους Φέλτες, Γκελασβίλι και Κάλινιν τριάδα στην άμυνα. Ο Λύρατζης ξεκίνησε στα δεξιά και ο Τσαούσης στα αριστερά, με τους Ομεονγκά, Δοϊρανλή και Μπεν Σαλάμ να ξεκινούν στον άξονα, πίσω από τους Ριέρα και Ίβαν.

Το ματς:

Ισορροπημένη στο ξεκίνημά της η αναμέτρηση, με τους γηπεδούχους να έχουν περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια τους, αλλά με τους φιλοξενούμενους να απειλούν για πρώτη φορά στο 6’, με τον Κάλινιν να κάνει σέντρα από τα αριστερά και με τον Παπαδόπουλο να κάνει λανθασμένη εκτίμηση της φάσης, αλλά με την μπάλα να περνά δίπλα από την εστία του.

Το πρώτο δεκάλεπτο πέρασε με καμία από τις δύο ομάδες να μην ρισκάρει και με τον Αστέρα να φτιάχνει την πρώτη ευκαιρία του στο 13’, όταν ο Κετού έκανε εξαιρετική ατομική προσπάθεια και πάσα, με τον Μακέντα να περνά από τον Τιναλίνι, αλλά να μην προλαβαίνει να εκτελέσει πριν η μπάλα βγει άουτ. Στο 18’ άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες, με τον Ομεονγκά του Πανσερραϊκού να κάνει ένα επικίνδυνο τάκλιν με τις τάπες του παπουτσιού του στον Κετού στο κέντρο του γηπέδου, βλέποντας τον Παπαπέτρου να τον αποβάλλει με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Έχοντας το αριθμητικό πλεονέκτημα, ο Αστέρας ήταν ανώτερος και σαφώς πιο επιθετικός στον αγωνιστικό χώρο, απειλώντας την εστία του Τιναλίνι στο 25’, με τον Αλμύρα να αστοχεί με κεφαλιά που πήρε μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο. Ωστόσο, ήταν ο Πανσερραϊκός εκείνος που έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, στο 33’, με τον Λύρατζη να κάνει υπέροχη σέντρα από τα δεξιά και με τον Ριέρα να πλασάρει στην κίνηση, με την μπάλα να περνά ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Παπαδόπουλου!

Οι γηπεδούχοι πίεσαν στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και απείλησαν στο 45’, όταν μετά από μια εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο και αδυναμια της άμυνας του Πανσερραϊκού να απομακρύνει την μπάλα, ο Τριανταφυλλόπουλος βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, αλλά είδε το σουτ του να σταματά στον Λύρατζη, ο οποίος κάλυψε με καίριο τάκλιν.

Ο Αστέρας ήταν ανώτερος και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Μακέντα να χάνει τεράστια ευκαιρία για γκολ στο 46’, σε φάση πάντως που θεωρείται ως μη γενόμενη, αφού αργότερα δόθηκε οφσάιντ, ενώ στο 49’ ο Μπαρτόλο εκτέλεσε έξυπνα κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, με τον Αλμύρα να παίρνει την κεφαλιά αλλά να αστοχεί.

Στο 59’ ο Καλτσάς έκανε σέντρα και ο Δεληγιαννίδης δυνατό σουτ στην κίνηση, με την μπάλα να κοντράρει στον Τσαούση και να φεύγει κόρνερ, από το οποίο ήρθε το πρώτο γκολ του ματς! Ο Μπαρτόλο εκτέλεσε ιδανικά και ο Μακέντα βρέθηκε αμαρκάριστος στην καρδιά της μεγάλης περιοχής των φιλοξενούμενων, ανοίγοντας το σκορ με δυνατή του κεφαλιά!

Στη συνέχεια ο Αστέρας συνέχισε να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του, ενώ διαχειρίζονταν έτσι το μικρό του προβάδισμα. Στο 72’ ο Έντερ σούταρε από μακριά, ψηλά άουτ, ενώ στο 79΄ο Πανσερραϊκός πλησίασε στην ισοφάριση, όταν ο Ιβάν έκλεψε μια λάθος πάσα του Καλτσά και πάσαρε στον Δοϊρανλή, ο οποίος δεν μπόρεσε να βγει νικητής σε τετ-α-τετ του με τον Παπαδόπουλο.

Μπαίνοντας στην «τελική ευθεία» της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία για να «κλειδώσουν» το τρίποντο στο 88', όταν ο Μακέντα βρήκε με τυπέροχο τακουνάκι τον Άλχο και εκείνος έκανε συρτό γύρισμα, με τον Αλμύρα να σουτάρει στην κίνηση πάνω σε αμυντικό, ενώ στο 90'+5' ο Τιναλίνι έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Μακέντα δεν μπόρεσε να σκοράρει προ κενής εστίας, με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται για πέναλτι στον Ιταλό επιθετικό. Τελικά, το 1-0 δεν άλλαξε, με τον Αστέρα να πανηγυρίζει τη σημαντικότατη για εκείνον νίκη!

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Asteras AKTOR (Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Δεληγιαννίδης, Αλάγκμπε (46’ Καλτσάς), Τριανταφυλλόπουλος, Σίπτσιτς, Άλχο, Αλμύρας, Έντερ (90’ Μούμο), Μπαρτόλο (84’ Λάσκαρης), Κετού (90’+7’ Τζανδάρης), Μακέντα (90’+7’ Σιμόνι).

Πανσερραϊκός (Σαραγόσα): Τιναλίνι, Λύρατζης, Φέλτες, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Τσαούσης (90’+2’ Λιάσος), Ομεονγκά (αποβλήθηκε στο 18’), Δοϊρανλής, Μπεν Σαλάμ (90’+2’ Ρουμιάντσεφ), Ριέρα (83’ Τεϊσέιρα), Ίβαν (83’ Καρέλης).

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Δημητριάδης, Δέλλιος

Τέταρτος: Μόσχου

VAR: Ευαγγέλου

AVAR: Πουλικίδης

