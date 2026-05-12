Σοκ στο ΝΒΑ: Πέθανε σε ηλικία 29 ετών ο Μπράντον Κλαρκ

Ο πάουερ φόργουορντ των Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, άφησε, σύμφωνα με το TMZ Sports, την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 29 ετών. Οι λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατό του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Ο Κλαρκ επιλέχθηκε στο Νο. 21 του NBA Draft του 2019 από τους Oklahoma City Thunder και αμέσως ανταλλάχθηκε στο Μέμφις. Αυτή τη σεζόν αγωνίστηκε μόλις σε δύο παιχνίδια, αφού υπέστη σοβαρή θλάση στη γάμπα τον Μάρτιο.

Ο Μπράντον αγωνίστηκε επτά σεζόν στο NBA, με μέσους όρους 10,2 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 309 αγώνες, ενώ στην πρώτη του χρονιά ως επαγγελματίας, συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη rookie ομάδα του NBA.

Ο Κλαρκ γεννήθηκε στο Βανκούβερ και έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ στο San Jose State University πριν μεταγραφεί στο Gonzaga University το 2017.

Τον περασμένο μήνα, συνελήφθη στο Άρκανσο αφού φέρεται να οδήγησε την αστυνομία σε καταδίωξη υψηλής ταχύτητας πριν τεθεί υπό κράτηση. Κατηγορήθηκε για κατοχή και διακίνηση ελεγχόμενης ουσίας (kratom), καθώς και για διαφυγή από τις αρχές.

Η αθλητική εταιρεία που τον εκπροσωπούσε, Priority Sports, εξέδωσε ανακοίνωση για τον θάνατό του:

«Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από την απώλεια του Brandon Clarke. Ήταν βαθιά αγαπητός σε όλους μας και σε κάθε άνθρωπο που άγγιξε στη ζωή του. Ήταν μια ευγενική ψυχή που ήταν πάντα δίπλα στους φίλους και την οικογένειά του.

Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει καθώς σκεφτόμαστε τη μητέρα του, Whitney, ολόκληρη την οικογένειά του και όλους τους φίλους και συμπαίκτες του. Από το λύκειο μέχρι το San Jose State, το Gonzaga και τους Grizzlies, ο Brandon επηρέασε θετικά όλους όσοι βρέθηκαν στη ζωή του. Όλοι αγαπούσαν τον BC γιατί ήταν πάντα εκεί ως ο πιο υποστηρικτικός φίλος που θα μπορούσε να φανταστεί κανείς. Ήταν μοναδικός στη χαρά που έφερνε στους ανθρώπους γύρω του. Είναι αδύνατο να περιγραφεί με λόγια πόσο θα μας λείψει. Σ’ αγαπάμε, BC.

Αναπαύσου εν ειρήνη»



