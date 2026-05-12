Super League: Νέο σοκ για την ΑΕΛ, 1-1 με τον Παναιτωλικό και ο υποβιβασμός πλησιάζει

Με το 1,5 πόδι στη Super League 2 βρίσκεται η AEL Novibet, καθώς κατάφερε πάλι να δεχθεί γκολ στις καθυστερήσεις - όπως και στις Σέρρες - να χάσει δύο βαθμούς που είχε στο τσεπάκι και πλέον να καταλαμβάνει την τελευταία θέση της βαθμολογίας με 27 βαθμούς, με τον Πανσερραϊκό να έχει 28 και τον Αστέρα Τρίπολης 32. Ο Παναιτωλικός σώθηκε οριστικά, αφού έφτασε τους 35 και θα αγωνίζεται και του χρόνου στη Super League.

Οι ενδεκάδες:

Σχηματισμός 4-3-3 από τον Γιάννη Αναστασίου για τον Παναιτωλικό. Στο τέρμα ο Κουτσερένκο, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Μαυρία, Κόγιτς, Σιέλη και Μανρίκε. Ο Μπουχαλάκης σε ρόλο αμυντικού χαφ, έχοντας ως εσωτερικούς μέσους τους Ματσάν και Εστεμπάν ενώ οι Ρόσα (αριστερά) και Λομπάτο (δεξιά) πλαισίωναν τον σέντερ φορ Μπάτζι.

Διάταξη 4-2-3-1 για την ΑΕΛ Novibet από τον Τζιανλούκα Φέστα. Στην εστία ο Βενετικίδης, με στόπερ τους Ρόσιτς και Μπατουμπινσικά, ενώ στο δεξί άκρο της άμυνας ήταν ο Μασόν και στο αριστερό ο Παπαγεωργίου. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής οι Ατανάσοφ και Ναόρ, με τους Σαγκάλ (δεξιά) και Τούπτα (αριστερά) στα φτερά ενώ ο Πέρες κινούνταν πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Πασά.

Το ματς:

Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να πιέσει ψηλά, όπως συνηθίζει, στο ξεκίνημα με τον Ρόσα στο 3' να κλέβει και να σουτάρει από πλάγια θέση, αλλά ο Βενετικίδης ήταν στη σωστή θέση και έδιωξε σε κόρνερ. Ο Μαυρίας είχε πολλά ανεβάσματα από τα δεξιά και στο 9' επιχείρησε τη σέντρα, με την κεφαλιά του Μπάτζι να καταλήγει στην αγκαλιά του Βενετικίδη.

Οι Αγρινιώτες είχαν το πάνω χέρι, κερδίζοντας συνεχόμενα κόρνερ τα οποία όμως δεν κατάφεραν να τα εκμεταλλευτούν. Οι «βυσσινί» απάντησαν στο 18' με ένα δυνατό σουτ του Πέρες που έφυγε άουτ, ενώ ο Μπουχαλάκης στο 29' επιχείρησε λίγο έξω από την περιοχή ένα δυνατό σουτ που υποχρέωσε τον Βενετικίδη σε δύσκολη απόκρουση.

Η στόχευση της ΑΕΛ Novibet ήταν να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση με τους γρήγορους Τούπτα και Σαγάλ και στο 42' έχασε τη μεγαλύτερή της ευκαιρία όταν ο Πασάς είδε υπέροχα στην περιοχή τον Τούπτα, εκείνος όμως πλάσαρε άστοχα από κοντά και δεν κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Το συρτό σουτ του Μαυρία στο 45'+1' πέρασε άουτ και έτσι το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε ισόπαλο δίχως τέρματα, με τον Παναιτωλικό να κερδίζει οκτώ κόρνερ σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά (ένα οι φιλοξενούμενοι), που δεν κατάφερε όμως να μετουσιώσει σε κάποιο γκολ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.