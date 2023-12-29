Α Bola: «Ο Καρβαλιάλ θέλει τον Αντρέ Όρτα στον Ολυμπιακό»

Πέρα από τον Φραν Ναβάρο της Πόρτο που βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση από τον Ολυμπιακό, οι Πορτογάλοι συνδέουν τους «ερυθρόλευκους» με ακόμα ένα όνομα από το πρωτάθλημα της Ιβηρικής χώρας.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η πάντα έγκυρη «A Bola» σε αποκλειστικό ρεπορτάζ της, οι Πειραιώτες φέρεται να έχουν εκδηλώσει σοβαρό ενδιαφέρον στην Μπράγκα για την απόκτηση του Αντρέ Όρτα!

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, ο 27χρονος χαφ αποτελεί τον πρώτο στόχο του Κάρλος Καρβαλιάλ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του συλλόγου, με τους «ερυθρόλευκους» να φαίνεται πως έχουν καταθέσει πρόταση δανεισμού μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ωστόσο, η Μπράγκα δεν δείχνει - τουλάχιστον προς ώρας - διατεθιμένη να μπει σε συζητήσεις για έναν πιθανό δανεισμό του Πορτογάλου μέσου, καθώς θα προτιμούσε να τον παραχωρήσει με κανονική μεταγραφή.

Ο Αντρέ Όρτα, βρίσκεται στον πορτογαλικό σύλλογο από το καλοκαίρι του 2019, όταν και αποκτήθηκε έναντι του ποσού των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ από τους Λος Άντζελες FC και ενώ παλαιότερα είχε περάσει από τις ακαδημίες της Μπενφίκα, αλλά και την πρώτη ομάδα των «αετών».

Φέτος μετράει 21 συμμετοχές με δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Μπράγκα, ενώ, σε αυτά τα πέντε χρόνια του στον σύλλογο αριθμεί συνολικά 218 συμμετοχές με 10 γκολ και 28 ασίστ.

