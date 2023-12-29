Δανεισμός με οψιόν αγοράς η φόρμουλα της μεταγραφής Ναβάρο στον Ολυμπιακό!

Λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Φραν Ναβάρο στον Ολυμπιακό, για την οποία είχε μιλήσει στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος, μετέφερε η πορτογαλική O'Jogo.

Το πορτογαλικό Μέσο αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» είναι σε συνομιλίες με την Πόρτο για την απόκτηση του Ισπανού φορ, τονίζοντας πως οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες είναι για δανεισμό με οψιόν αγοράς – δίχως να υπάρχει ακόμα οριστική απόφαση.

Το δημοσίευμα στέκεται στην επιθυμία της ομάδας του Κάρλος Καρβαλιάλ να ενισχυθεί στην επίθεση το συντομότερο, αναφέροντας στη συνέχεια πως ο 25χρονος επιθετικός δεν κατάφερε να βρει θέση στα πλάνα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο, με αποτέλεσμα να εχει μετρήσει μόλις δέκα συμμετοχές φέτος, με ένα γκολ.

Ο Ναβάρο στοίχισε επτά εκατομμύρια ευρώ στους «δράκους» το περασμένο καλοκαίρι, με την τρομερή του διετία στη Ζιλ Βισέντε (37 γκολ σε 78 ματς) να τον φέρνει στο «Ντραγκάο».

Υπενθυμίζεται πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν Ελ Κααμπί, Ελ Αραμπί και Γιόβετιτς για την επίθεση, ωστόσο ο πρώτος θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ελέω Copa Africa, ενώ οι άλλοι δύο έχουν διάφορα προβλήματα τραυματισμών.

