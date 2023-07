Λουτσέσκου: «Δεν φοβάμαι κάτι, ο ΠΑΟΚ θα είναι προετοιμασμένος για την Μπεϊτάρ» Αθλητικά 15:27, 26.07.2023 linkedin

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δήλωσε ότι εμπιστεύεται την ομάδα του και ξεκαθάρισε πως ο ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμος για το πρώτο του ευρωπαϊκό ματς. Τι είπε για τον Ντάγκλας Αουγκούστο