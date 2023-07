Μπάσκετ: Εξαντλούνται τα εισιτήρια για το φιλικό Ελλάδα-Σλοβενία, όπου θα τιμηθεί ο Νίκος Γκάλης

Εξαντλούνται τα εισιτήρια των 30 και 40 ευρώ για τη μεγάλη βραδιά της 4ης Αυγούστου στο ΟΑΚΑ

Mεγάλη είναι η ανταπόκριση του κοινού και το ενδιαφέρον για το σπουδαίο φιλικό της Εθνικής μπάσκετ με τη Σλοβενία, στις 4 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ. Εκεί, στο πρώτο εν Ελλάδι τεστ για την επίσημη αγαπημένη, οι θεατές θα παρακολουθήσουν και τη βράβευση του Νίκου Γκάλη.

Όπως ενημερώνει η ΕΟΚ, μετά τις court seats που έχουν εξαντληθεί, έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια στην κατηγορία των 40 ευρώ και λίγα στην κατηγορία των 30 ευρώ.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Η Εθνική Ανδρών ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερα δυνατό φιλικό, στο δρόμο της για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2023. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα υποδεχθεί την Σλοβενία στις 4 Αυγούστου, στις 19.00 στο ΟΑΚΑ, σε έναν αγώνα στον οποίο θα τιμηθεί και ο μεγάλος Νίκος Γκάλης!



Οι Έλληνες δείχνουν ήδη την αγάπη τους για την Εθνική Ομάδα, κλείνοντας την δική της θέση δίπλα της! Οι court side seats όπως έχει ανακοινωθεί έχουν εξαντληθεί, ενώ έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια στην κατηγορία των 40 ευρώ και λίγα στην κατηγορία των 30 ευρώ.



Μπορείτε να κλείσετε τη δική σας θέση ηλεκτρονικά από την άνεση του σπιτιού σας με ένα “κλικ” ΕΔΩ



ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ



Με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας:



– www.ticketmaster.gr



– Τηλεφωνικό Κέντρο: 2111981535 (Δευτ – Κυρ: 10.00 – 21.00)



– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



Με μετρητά:



– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας:2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα απο τις 08:00 έως τις 23:30

