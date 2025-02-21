Λόνι Γουόκερ: Επισημοποιήθηκε η επιστροφή του στο ΝΒΑ: Ανακοινώθηκε από τους Σίξερς

Επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Λόνι Γουόκερ στο ΝΒΑ!



O 26χρονος γκαρντ μετακόμισε στην Ευρώπη και στη Ζαλγκίρις στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου, έχοντας νωρίτερα μείνει ελεύθερος από τους Σέλτικς, όμως αφήνει την Ευρωλίγκα για να επιστρέψει στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του πλανήτη, με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς να ανακοινώνουν την απόκτησή του με συμβόλαιο διετούς διάρκειας!



Στους περίπου τρεις μήνες που έμεινε στη Λιθουανία, ο Γουόκερ πρόλαβε να εντυπωσιάσει με 13,6 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ ανά μέσο όρο στα παιχνίδια που αγωνίστηκε, έχοντας στο παρελθόν αγωνιστεί σε Σπερς, Λέικερς και Νετς.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.