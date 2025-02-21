Super League 2: Τα Play Οff, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Τα play off της Super League 2 αρχίζουν με ντέρμπι. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ Β’ 13.00 MONOBALA.GR ΧΑΝΙΑ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 13.00 MONOBALA.GR ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 15.00 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ 15.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΛΙΛ – ΜΟΝΑΚΟ 18.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΟΣΕΡ – ΜΑΡΣΕΙΓ 22.05 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΕΛ 11.45 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 11.45 MONOBALA.GR ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ 15.00 MONOBALA.GR ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ 15.00 MONOBALA.GR ΝΑΝΤ – ΛΑΝΣ 16.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΛΥΩΝ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 21.45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.