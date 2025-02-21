Λογαριασμός
Super League 2: Τα Play Οff, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Τα play off της Super League 2 αρχίζουν με ντέρμπι. Δείτε τους αγώνες ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TVΣΚΑΪ HYBRIDskai.gr/tv/sports και monobala.gr:

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ Β’

13.00

MONOBALA.GR

ΧΑΝΙΑ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

13.00

MONOBALA.GR

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

15.00

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ

15.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΛΙΛ – ΜΟΝΑΚΟ

18.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΟΣΕΡ – ΜΑΡΣΕΙΓ

22.05

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΕΛ

11.45

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

11.45

MONOBALA.GR

ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ

15.00

MONOBALA.GR

ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ

15.00

MONOBALA.GR

ΝΑΝΤ – ΛΑΝΣ

16.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΛΥΩΝ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ

21.45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

 

 

Δείτε το trailer:

 

 

 

