Super League 2: Τα Play Οff, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

|
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
|
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ – ΑΕΚ Β’
|
13.00
|
MONOBALA.GR
|
ΧΑΝΙΑ – ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
|
13.00
|
MONOBALA.GR
|
ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|
15.00
|
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΙΓΑΛΕΩ
|
15.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΛΙΛ – ΜΟΝΑΚΟ
|
18.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΟΣΕΡ – ΜΑΡΣΕΙΓ
|
22.05
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
|
Π.Ο.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ – ΑΕΛ
|
11.45
|
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
|
11.45
|
MONOBALA.GR
|
ΔΙΑΓΟΡΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΝΕΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ
|
15.00
|
MONOBALA.GR
|
ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ – ΚΑΒΑΛΑ
|
15.00
|
MONOBALA.GR
|
ΝΑΝΤ – ΛΑΝΣ
|
16.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΛΥΩΝ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
|
21.45
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
