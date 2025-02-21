Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Σάσα Βεζένκοφ θα στερηθεί στον κυριακάτικο «τελικό» απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, Γερμανία, η Βουλγαρία!



Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε δημοσίευμά του το «sportal.bg», ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού δεν θα καταφέρει να ενισχύσει τις προσπάθειες της εθνικής Βουλγαρίας στο έκτο και τελευταίο παιχνίδι της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025.

Το βράδυ της Πέμπτης (20/02), ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» με μια40 πόντων, 18 ριμπάουντ και 49 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, οδήγησε τη χώρα του στη νίκη με σκορ 81-77 επί της Σουηδίας , διατηρώντας τις ελπίδες της ομάδας του ζωντανές για πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.Ωστόσο, όπως ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός,, μειώνοντας δραματικά τις ελπίδες της χώρας για την πολυπόθητη νίκη, που αποτελεί και μονόδρομο, κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία.Θυμίζουμε πως μετά το χθεσινό ματς, ο 29χρονος σταρ των Πειραιωτών δήλωσε πως: «Δεν ξέρω αν θα παίξω με τη Γερμανία, πρέπει να μιλήσω με τον Ολυμπιακό».

