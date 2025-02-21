Λογαριασμός
Ο Σάσα Βεζένκοφ φέρεται ότι δεν θα αγωνιστεί στον «τελικό» της εθνικής Βουλγαρίας με αντίπαλο τη Γερμανία (23/02) για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025

Τις πολύτιμες υπηρεσίες του Σάσα Βεζένκοφ θα στερηθεί στον κυριακάτικο «τελικό» απέναντι στην παγκόσμια πρωταθλήτρια, Γερμανία, η Βουλγαρία!

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε δημοσίευμά του το «sportal.bg», ο σούπερ σταρ του Ολυμπιακού δεν θα καταφέρει να ενισχύσει τις προσπάθειες της εθνικής Βουλγαρίας στο έκτο και τελευταίο παιχνίδι της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2025.



Το βράδυ της Πέμπτης (20/02), ο φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» με μια μυθική εμφάνιση 40 πόντων, 18 ριμπάουντ και 49 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, οδήγησε τη χώρα του στη νίκη με σκορ 81-77 επί της Σουηδίας , διατηρώντας τις ελπίδες της ομάδας του ζωντανές για πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, τόσο ο Σάσα, όσο και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ θα είναι εκτός κόντρα στη Γερμανία, μειώνοντας δραματικά τις ελπίδες της χώρας για την πολυπόθητη νίκη, που αποτελεί και μονόδρομο, κόντρα στην πανίσχυρη Γερμανία.

Θυμίζουμε πως μετά το χθεσινό ματς, ο 29χρονος σταρ των Πειραιωτών δήλωσε πως: «Δεν ξέρω αν θα παίξω με τη Γερμανία, πρέπει να μιλήσω με τον Ολυμπιακό».

