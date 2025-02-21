ΛεΜπρόν Τζέιμς: Συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA

Πλησιάζει σε ακόμη έναν... θρόνο ο «βασιλιάς». Μπορεί να έχει πατήσει ήδη τα 40 του χρόνια, όμως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να παίζει σαν 25χρονος και να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.



Η απαράμιλλη διάρκεια του σπουδαίου φόργουορντ, μάλιστα, τον έχει οδηγήσει στην τρίτη θέση της λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της λίγκας!

Πράγματι, οέφτασε τα 1542 παιχνίδια, ξεπερνώντας τον. Πλέον, 18 παιχνίδια απέχει ο, τον οποίο πιθανότατα θα ξεπεράσει μέχρι το φινάλε της φετινής σεζόν.Στην κορυφή βρίσκεται ομε 1611 παιχνίδια, με τον Τζέιμς να έχει ακόμηγια να φτάσει και σε αυτή την κορυφή. Πολύ πιθανό, δηλαδή, να τα καταφέρει του χρόνου...

