ΛεΜπρόν Τζέιμς: Συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA

Πλησιάζει σε ακόμη έναν... θρόνο ο «βασιλιάς». Μπορεί να έχει πατήσει ήδη τα 40 του χρόνια, όμως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς συνεχίζει να παίζει σαν 25χρονος και να σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
Η απαράμιλλη διάρκεια του σπουδαίου φόργουορντ, μάλιστα, τον έχει οδηγήσει στην τρίτη θέση της λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της λίγκας!
Πράγματι, ο ΛεΜπρόν έφτασε τα 1542 παιχνίδια, ξεπερνώντας τον Βινς Κάρτερ. Πλέον, 18 παιχνίδια απέχει ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, τον οποίο πιθανότατα θα ξεπεράσει μέχρι το φινάλε της φετινής σεζόν.
Στην κορυφή βρίσκεται ο Ρόμπερτ Πάρις με 1611 παιχνίδια, με τον Τζέιμς να έχει ακόμη 69 μπροστά του για να φτάσει και σε αυτή την κορυφή. Πολύ πιθανό, δηλαδή, να τα καταφέρει του χρόνου...
Πηγή: sport-fm.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.