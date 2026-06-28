Γερμανία: Ούτε τα νοσοκομεία έχουν κλιματισμό

Τα γερμανικά νοσοκομεία δεν είναι προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν συνθήκες καύσωνα, προειδοποιεί ο Marbuger Bund, ο μεγαλύτερος ιατρικός σύλλογος της χώρας. Όπως δηλώνει στο ZDF η πρόεδρος του συλλόγου, Σουζάνε Γιόνα, αυτή τη στιγμή μόλις το ένα στα τρία νοσοκομεία της Γερμανίας διαθέτει κλιματισμό στους θαλάμους όπου νοσηλεύονται οι ασθενείς. «Προφανώς αυτή η κατάσταση είναι δυσάρεστη για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, αλλά είναι ακόμη πιο δυσάρεστη για τους ίδιους τους ασθενείς», επισημαίνει.



Το πρόβλημα εμφανίστηκε για μία ακόμη φορά τις τελευταίες ημέρες, με τις θερμοκρασίες στη Γερμανία να φτάνουν ή και να ξεπερνούν τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η εκπρόσωπος του Marburger Bund διευκρινίζει ότι ασφαλώς λειτουργεί κλιματισμός σε όλους χώρους, στους οποίους κρίνεται απολύτως απαραίτητος για τεχνικούς λόγους, όπως είναι τα χειρουργεία και το τμήμα Ακτινολογίας. Επίσης, και οι περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας διαθέτουν πλέον κλιματισμό. Ωστόσο, στις πτέρυγες απλής νοσηλείας ο κλιματισμός παραμένει η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

«Φέρτε πάγο από το σπίτι»

Ποια είναι οι λύση σε δύσκολες καταστάσεις; «Συχνά απευθύνουμε έκκληση στους συγγενείς των ασθενών να φέρνουν από το σπίτι παγοκύστες, οι οποίες ασφαλώς προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση» λέει η Σουζάνε Γιόνα. Σε τελική ανάλυση, οι συνθήκες καύσωνα μπορεί «να προκαλέσουν κινδύνους για τον ασθενή. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, ότι η ίαση μίας πληγής καθυστερεί όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες...»



Η χρήση του ανεμιστήρα δεν είναι απλή υπόθεση, ιδιαίτερα σε ένα νοσοκομείο. Πολλοί εκτιμούν ότι ένας ανεμιστήρας μπορεί να προκαλέσει «προβλήματα υγιεινής», δηλαδή, με απλά λόγια, να διασκορπίζει και να μεταδίδει ιούς σε έναν κοινόχρηστο χώρο. Η Σουζάνε Γιόνα υποστηρίζει ότι «ακόμη και εκτός νοσοκομείου, σε θερμοκρασίες άνω των 39 βαθμών δεν έχει νόημα η χρήση του ανεμιστήρα, γιατί η ροή του αέρα δεν βοηθάει, αλλά απλώς μεταφέρει τη ζέστη στον ανθρώπινο οργανισμό». Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες οι ανεμιστήρες ήδη χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία, αλλά μόνο σε χώρους όπου δεν υπάρχει ανησυχία για πιθανά «προβλήματα υγιεινής», για παράδειγμα σε αίθουσες αναμονής.

Απαιτούνται επενδύσεις δισεκατομμυρίων

Ήδη την περασμένη εβδομάδα, o Γκέραλντ Γκας, πρόεδρος της Γερμανικής Ένωσης Νοσοκομείων (DKG), χτύπησε «καμπανάκι» για τις συνέπειες που μπορεί να έχει ο καύσωνας στους ασθενείς, αλλά και στο προσωπικό των νοσοκομείων. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το κύριο πρόβλημα έγκειται στην απροθυμία των ομοσπονδιακών κρατιδίων να προχωρήσουν στις απαραίτητες επενδύσεις, με αποτέλεσμα «οι κλινικές να αυτοσχεδιάζουν με συστήματα σκίασης, με ανεμιστήρες και με παγοκύστεις».



Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του DKG επικρίνει το νέο πακέτο περικοπών, που εξήγγειλε πρόσφατα η υπουργός Υγείας Νίνα Βάρκεν. «Εάν υλοποιηθούν αυτά τα σχέδια, ο κλιματισμός στα νοσοκομεία θα παραμείναι μία ουτοπία» λέει ο Γκέραλντ Γκας. Κατά την εκτίμησή του, απαιτείται ένα πολυετές πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των δημοσίων νοσοκομείων, με επενδύσεις συνολικού ύψους 31 δισ. ευρώ.



Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

Πηγή: Deutsche Welle

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