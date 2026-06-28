Αραγτσί: Οποιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του Ορμούζ

Το Στενό του Ορμούζ παραμένει υπό τον πλήρη έλεγχο του Ιράν, τόνισε από τη Βαγδάτη ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας παράλληλα πως οποιαδήποτε ενέργεια ή παρέμβαση θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία της σημαντικής θαλάσσιας οδού.

«Ενημέρωσα τον ομόλογό μου (του Ιράκ) για τα τελευταία αποτελέσματα του πολέμου που επιβλήθηκε στο Ιράν, καθώς και για τις εξελίξεις σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ», ανέφερε επίσης.

«Το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν κατά τη διάρκεια των επόμενων 30 ημερών, και μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια, θα αποκατασταθεί η θαλάσσια οδός. Πάνω σε αυτό εργαζόμαστε», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

«Η ευθύνη αυτή βαρύνει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος ή κράτος σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι απολύτως σαφές βάσει του μνημονίου κατανόησης, και οποιαδήποτε παρέμβαση ή μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία του Στενού», τόνισε.

«Τα περιστατικά και οι συγκρούσεις στο Ορμούζ τις δύο τελευταίες νύχτες αποτελούν απόδειξη αυτού», συνέχισε, αναφερόμενος στις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών εγκαταστάσεων, σαν απάντηση στις επιθέσεις με drones εναντίον δύο εμπορικών πλοίων κοντά στο Ορμούζ από την Πέμπτη.

Για τον Λίβανο, είπε πως «δυστυχώς, οι σιωνιστές συνεχίζουν τις αεροπορικές επιθέσεις της εναντίον του Λιβάνου», προσθέτοντας ότι το μνημόνιο κατανόησης είχε γίνει αποδεκτό και από το Ισραήλ.

Η Ουάσιγκτον «πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να αναγκάσει» το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του εναντίον του Λιβάνου, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, ανέφερε.

Επίσης κάλεσε την Ουάσιγκτον να πιέσει το Ισραήλ να αποσυρθεί από τις περιοχές που καταλαμβάνει στον Λίβανο. «Αυτή ήταν η πρώτη ρήτρα του μνημονίου συνεργασίας», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

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