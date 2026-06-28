Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σήμερα Κυριακή, λίγο πριν της 12:00, σε αποθηκευτικό χώρο με ενδύματα στο ισόγειο ξενοδοχείου στην Ομόνοια.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ένας αλλοδαπός, περίπου 40 ετών, με εγκαύματα στα άκρα (χέρια και πόδια) παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ έγινε εκκένωση του κτιρίου. Οι ένοικοι απομακρύνθηκαν από τις σκάλες του ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκτιμάται ότι ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξερράγη.

Η φωτιά εντοπίστηκε στην είσοδο του ξενοδοχείου σε αποθηκευτικό χώρο με είδη ρουχισμού και κατεσβέσθη σε χρονικό διάστημα μισής ώρας χωρίς να επεκταθεί σε άλλους ορόφους.Ωστόσο, από τους καπνούς προκλήθηκε ρύπανση στο κτήριο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 7 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο και κλιμακοφόρο όχημα.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αττικής διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Εξαιτίας της φωτιά υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, όμως πλέον η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.