Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Αιγίς» πραγματοποίησε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Βορείου Ελλάδος. Στόχος της επιχείρησης ήταν η καταπολέμηση του φαινομένου της πορνογραφίας ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

4 συλλήψεις - Δικογραφίες σε βάρος ακόμη 3 ατόμων

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο αυτό, το διάστημα από 11 έως 26 Ιουνίου 2026, αστυνομικοί και των δύο υπηρεσιών προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες, κατά τις οποίες συνελήφθησαν 4 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι, και σχηματίστηκαν δικογραφίες τακτικής διαδικασίας σε βάρος ακόμη 3 ατόμων.

Ειδικότερα, έπειτα από ενδελεχή ψηφιακή ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από αλλοδαπές Αρχές στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, καθώς και με τη χρήση εξειδικευμένου εργαλείου ανάλυσης, εντοπίστηκαν χρήστες του διαδικτύου εντός της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι φέρονται να απέκτησαν πρόσβαση και να διέθεταν προς διαμοιρασμό αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Ακολούθησε η ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, ενώ σε έρευνες σε οικίες σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Άμφισσα, Ηράκλειο Κρήτης, Σαντορίνη και Ξάνθη, με τη συνδρομή τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών και παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

10 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

4 κάρτες SIM,

2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

tablet,

2 σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικών υπολογιστών,

εξωτερικός σκληρός δίσκος και

κάρτα μνήμης (microSD).

Κατά την επιτόπια ψηφιακή έρευνα στα πειστήρια 4 εμπλεκομένων εντοπίστηκε πλήθος αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, λόγος για τον οποίο και συνελήφθησαν. Σημειώνεται ότι δύο εξ αυτών ήταν ανήλικοι, στην κατοχή των οποίων επιπλέον εντοπίστηκε υλικό με πράξεις αυτοτραυματισμού ατόμων.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια αναμένεται να αποσταλούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές, όπου σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση, ενώ οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των λοιπών τριών ατόμων θα υποβληθούν με την τακτική διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

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