Σε ύφεση τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι στην Κόρινθο.

Λίγο πριν τις 14.00 ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες στην περιοχή Αμμόνι να απομακρυνθούν μέσω της οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αμμόνι της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς #Σοφικό



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) June 28, 2026

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔ, 18οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι του δήμου Κορινθίων. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, εθελοντές, 7 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 28, 2026

Πηγή: skai.gr

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