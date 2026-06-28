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Σε ύφεση η φωτιά στην Κόρινθο - Ήχησε το 112 για εκκένωση της περιοχής Αμμόνι - Δείτε βίντεο

Ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες στην περιοχή Αμμόνι να απομακρυνθούν μέσω οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό - Κινητοποιήθηκαν δεκάδες πυροσβέστες και 9 εναέρια

UPDATE: 13:56
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Φωτιά Κόρινθος

Σε ύφεση τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Πευκάλι στην Κόρινθο.

Λίγο πριν τις 14.00 ήχησε το 112 καλώντας τους πολίτες στην περιοχή Αμμόνι να απομακρυνθούν μέσω της οδού Κορίνθου Επιδαύρου προς Σοφικό.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔ, 18οχήματα, εθελοντές, 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κόρινθος Φωτιά
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