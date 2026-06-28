Διοικητικές κυρώσεις στον πλοίαρχο του δεξαμενόπλοιου που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της Ψαθούρας

Διοικητικές κυρώσεις επέβαλε η λιμενική αρχή Αλοννήσου στον πλοίαρχο του δεξαμενόπλοιου «YM JUPITER», σημαίας Μάλτας, που είχε μείνει ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή της Ψαθούρας, κοντά στην Αλόννησο.

Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, η κύρωση επιβλήθηκε επειδή ο πλοίαρχος δεν ενημέρωσε άμεσα, ως όφειλε, την αρμόδια λιμενική αρχή για τη μηχανική βλάβη που παρουσιάστηκε, ενώ το πλοίο έπλεε στη θαλάσσια περιοχή της Ψαθούρας.

Σήμερα το πρωί το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος» κατάφερε να προσδέσει με επιτυχία το δεξαμενόπλοιο και να το απομακρύνει από την περιοχή.

Το «YM JUPITER», που μεταφέρει περίπου 5.000 μετρικούς τόνους πετρελαϊκών προϊόντων και έχει πλήρωμα 17 Τούρκους υπηκόους, ρυμουλκείται πλέον σε ασφαλή λιμένα της Τουρκίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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