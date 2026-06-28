Συλλυπητήρια του Παναθηναϊκού για την Κανέλλα Χρυσονίδου

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για την απώλεια της Κανέλλας Χρυσονίδου, υπεύθυνης εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Κανέλλας Χρυσονίδου, καθώς και στον οργανισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την απώλειά της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει».





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