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Συλλυπητήρια του Παναθηναϊκού για την Κανέλλα Χρυσονίδου

Τα συλλυπητήρια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για την απώλεια της Κανέλλας Χρυσονίδου

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ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για την απώλεια της Κανέλλας Χρυσονίδου, υπεύθυνης εισιτηρίων της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της Κανέλλας Χρυσονίδου, καθώς και στον οργανισμό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, για την απώλειά της.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει».


 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ΚΑΕ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
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