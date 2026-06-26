Δήμας- ΣΚΑΪ 100.3: Αρχές Ιουλίου οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά

Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά είναι μέρος της απάντησης στο πρόβλημά του κυκλοφοριακού στον Κηφισό, ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100.3 και τον Νίκο Ανδρίτσο ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.

Η σύμβαση για το εν λόγω έργο, εξήγησε ο κος Δήμας, πρόκειται να υπογραφεί αρχές Ιουλίου και εκτιμάται πως θα υλοποιηθεί σε βάθος τριετίας.

Ο Υπουργός, έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς ο κόμβος θα ενώσει τον περιφερειακό του Αιγάλεω με την Εθνική Οδό και με την Αττική Οδό, συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του Κηφισού και προσφέροντας μια εναλλακτική στα βαρέα οχήματα.

«Ουσιαστικά θα καταργήσουμε κάποια φανάρια. Η γέφυρα του Σχιστού θα αποκτήσει δύο λωρίδες κυκλοφορίας, άρα θα δώσει πράγματι μία εναλλακτική σε βαρέα οχήματα, ώστε να μην μπαίνουν στον αστικό ιστό της πόλης», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον κόμβο Μεταμόρφωσης στην Αττική οδό, ο κ. Δήμας τόνισε πως εντός του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις.

Με τη νέα διαμόρφωση τα οχήματα θα μπαίνουν στην Εθνική Οδό από διαφορετικές λωρίδες, περιορίζοντας σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η επέκταση της λεωφόρου Κύμης από την πλευρά της Καλλιφτάκη, με στόχο τη σύνδεση του Αμαρουσίου με την Εθνική Οδό, παραμένει ως πρόταση στον σχεδιασμό, ωστόσο δεν αποτελεί έργο άμεσης προτεραιότητας λόγω των υφιστάμενων προτεραιοτήτων και του υψηλού κόστους υλοποίησης.

Όσον αφορά τα έργα του Μετρό, ο υπουργός ανέφερε πως ο δεύτερος μετροπόντικας, «Νίκη», έχει διασχίσει πλέον την Κυψέλη, έχοντας ξεκινήσει από τη λεωφόρο Βεΐκου και υπολογίζεται πως μέχρι το τέλος του έτους θα έχει φτάσει και αυτός στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού.

Αναφορικά με τον «Fly Over» στη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός, έκανε λόγο για ένα καινοτόμο- ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα- έργο, του οποίου η πρόοδος πλέον έχει ξεπεράσει το 55%.

Σύμφωνα με τον κο Δήμα, το έργο θα δοθεί στην κυκλοφορία το Α εξάμηνο του 2027, διπλασιάζοντας τον όγκο των εξυπηρετουμένων οχημάτων.

Την ίδια ώρα, μέσα στο Καλοκαίρι, αναμένεται και η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά με τη συμπρωτεύουσα να αποκτά έτσι πέντε επιπλέον σταθμούς.

Πηγή: skai.gr

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