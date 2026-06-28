Ολυμπιακός: Έρχεται τα ξημερώματα ο Κάρμο

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να προχωρούν ταυτόχρονα αρκετές σημαντικές υποθέσεις, ενόψει της έναρξης της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Η πιο άμεση εξέλιξη αφορά τον Νταβίντ Κάρμο, καθώς η ΠΑΕ ενημέρωσε πως ο Ανγκολέζος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα τα ξημερώματα της Δευτέρας 29 Ιουνίου. Η άφιξή του στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» έχει προγραμματιστεί για τις 05:10, μέσω Λισαβόνας, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στους Πειραιώτες.

Ο Κάρμο ετοιμάζεται να φορέσει για τρίτη φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού, έχοντας αφήσει θετικές εντυπώσεις στις προηγούμενες παρουσίες του. Ο 25χρονος στόπερ θέλει να κάνει μία νέα αρχή, αφήνοντας πίσω του τις δυσκολίες των τελευταίων ετών και φιλοδοξώντας να αποτελέσει ξανά βασικό στέλεχος της αμυντικής γραμμής της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Παράλληλα, οι πρωταθλητές Ελλάδας βρίσκονται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Πέταρ Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς. Οι επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν προχωρήσει σημαντικά, με τις τελευταίες πληροφορίες να κάνουν λόγο για συμφωνία σε πολύ μεγάλο βαθμό και να απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί το deal.

Η συγκεκριμένη μεταγραφή αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο δαπανηρές του φετινού καλοκαιριού για τον Ολυμπιακό, καθώς το συνολικό κόστος της εκτιμάται πως θα αγγίξει τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν τις κινήσεις τους και για την ολοκλήρωση της υπόθεσης του Τζοέλ Ρόκα, επιδιώκοντας να κλείσουν ακόμη ένα σημαντικό μεταγραφικό μέτωπο.

Στο μεταξύ, νέα διάσταση παίρνει και η περίπτωση του Σοφιάν Άμραμπατ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής ιστοσελίδας Sporsal, ο Ολυμπιακός βρίσκεται ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν σοβαρά την απόκτηση του διεθνούς Μαροκινού μέσου.

Στο σχετικό ρεπορτάζ για τη Φενέρμπαχτσε αναφέρεται ότι για τον Άμραμπατ ενδιαφέρεται η Μπέτις, αναμένεται πρόταση από ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, ενώ στο παιχνίδι έχει μπει και ο Ολυμπιακός.





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