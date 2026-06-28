Ραφήνα: Τρία ναυτεργατικά σωματεία συμμετέχουν στη 24ωρη απεργία στα πλοία στις 3 Ιουλίου

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους στο λιμάνι της Ραφήνας τα ναυτεργατικά σωματεία, καθώς μετά την Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού ΠΕΝΕΝ, τη συμμετοχή τους στην 24ωρη απεργία της Παρασκευής 3 Ιουλίου, ανακοίνωσαν και η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), καθώς και η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ».

Η απεργία στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εξυπηρετούν το λιμάνι της Ραφήνας θα ξεκινήσει στις 06:01 το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου, ενώ απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:00 πμ έξω από το Ε/Γ-Ο/Γ «SUPER FERRY».

Τα ναυτεργατικά σωματεία υποστηρίζουν ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας έχει υπερβεί κάθε όριο ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι οι υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τον σημερινό αριθμό δρομολογημένων πλοίων.

Όπως αναφέρουν, το λιμάνι διαθέτει μόλις πέντε θέσεις πρόσδεσης, ενώ καθημερινά εξυπηρετούνται έως και έντεκα πλοία, γεγονός που, κατά την άποψή τους, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για ναυτεργάτες, επιβάτες και κατοίκους της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρακτική παραμονής πλοίων εκτός λιμένα, σε θαλάσσιες περιοχές που, σύμφωνα με τα σωματεία, δεν αποτελούν χαρακτηρισμένα αγκυροβόλια, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι κίνδυνοι για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε εξαντλητικά ωράρια εργασίας, υπέρβαση των προβλεπόμενων ωρών ανάπαυσης και εξουθένωση των πληρωμάτων.

Τα σωματεία αποδίδουν ευθύνες στο υπουργείο Ναυτιλίας και στις αρμόδιες αρχές, κάνοντας λόγο για έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού και ανεπαρκείς υποδομές, ενώ υπογραμμίζουν ότι η συμφόρηση στο λιμάνι επιβαρύνει και το οδικό δίκτυο της περιοχής, με τα βυτιοφόρα καυσίμων να διέρχονται μέσα από τον αστικό ιστό και να δημιουργούν, όπως αναφέρουν, πρόσθετους κινδύνους για την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η κατάσταση καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, καθώς, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχουν επαρκείς και ασφαλείς οδοί διαφυγής σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Στην ανακοίνωσή τους, ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ κάνουν λόγο για έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των ακτοπλοϊκών εταιρειών FAST FERRIES, GOLDEN STAR FERRIES και SEAJETS για την αύξηση του μεριδίου τους στην ακτοπλοϊκή αγορά της Ραφήνας, τονίζοντας ότι οι ναυτεργάτες «δεν θα πληρώσουν τους ανταγωνισμούς των εφοπλιστών».

Τα δύο σωματεία ασκούν επίσης κριτική στην πλειοψηφία της διοίκησης της ΠΝΟ, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λάβει θέση για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει στο λιμάνι της Ραφήνας.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που προβάλλουν είναι η αύξηση των οργανικών συνθέσεων ώστε να τηρούνται οι ώρες ανάπαυσης των πληρωμάτων, η δημιουργία ασφαλούς αγκυροβολίου με σύστημα εναλλαγής των πλοίων υπό την ευθύνη των αρμόδιων αρχών, καθώς και η αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, με άμεση τοποθέτηση βοηθητικού ρυμουλκού στο λιμάνι της Ραφήνας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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