Εντυπωσιακό βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από την πρόοδο των εργασιών στο νέο γήπεδο

Νέα εντυπωσιακά πλάνα του γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό δημοσιοποίησε την Κυριακή η πράσινη ΠΑΕ.

Υπενθυμίζεται ότι το νέο γήπεδο θα είναι από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης και θα πληροί τα στάνταρ της UEFA (Champions League) και της FIFA για φιλοξενία μεγάλων διεθνών διοργανώσεων.

Το νέο υπερσύγχρονο γήπεδο χωρητικότητας περίπου 40.000 θέσεων αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

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