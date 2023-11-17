Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λιντς, Λέστερ και Μπέρνλι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά της Έβερτον - Ζητούν 300 εκατ. λίρες

Οι τρεις ομάδες που υποβιβάστηκαν πέρσι από την Πρέμιερ Λιγκ σκοπεύουν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά της Έβερτον ζητώντας 300 εκατ. λίρε

Έβερτον

Ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα για την Έβερτον είναι πιθανό να προκύψει από την απόφαση της Πρέμιερ Λιγκ να επιβάλει αφαίρεση δέκα βαθμών. Σύμφωνα με τα τελευταία βρετανικά δημοσιεύματα οι τρεις ομάδες που υποβιβάστηκαν πέρσι από την Πρέμιερ Λιγκ είναι αποφασισμένες να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να ζητήσουν συνολικά το ποσό των 300 εκατομμυρίων λιρών από την Έβερτον ως αποζημίωση.

Συγκεκριμένα θεωρούν ότι οι παραβιάσεις αυτές της Έβερτον έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην τελική βαθμολογία της περσινής σεζόν, προφανώς για μεταγραφικές κινήσεις που έκανε η αντίπαλος τους και τη βοήθησαν στο να καταλήξει τελικά να κερδίσει αυτή την παραμονή.

Θεωρούν ότι έχουν υποστεί ζημιές σημαντικές ζημιές από τον υποβιβασμό τους, και έτσι ζητούν 100 εκατομμύρια η καθεμία ως αποζημίωση για τα κέρδη που έχασαν από μια ενδεχόμενη παραμονή τους στην πρώτη κατηγορία.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Premier League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark