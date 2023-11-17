Ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα για την Έβερτον είναι πιθανό να προκύψει από την απόφαση της Πρέμιερ Λιγκ να επιβάλει αφαίρεση δέκα βαθμών. Σύμφωνα με τα τελευταία βρετανικά δημοσιεύματα οι τρεις ομάδες που υποβιβάστηκαν πέρσι από την Πρέμιερ Λιγκ είναι αποφασισμένες να προσφύγουν στη δικαιοσύνη και να ζητήσουν συνολικά το ποσό των 300 εκατομμυρίων λιρών από την Έβερτον ως αποζημίωση.

Συγκεκριμένα θεωρούν ότι οι παραβιάσεις αυτές της Έβερτον έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην τελική βαθμολογία της περσινής σεζόν, προφανώς για μεταγραφικές κινήσεις που έκανε η αντίπαλος τους και τη βοήθησαν στο να καταλήξει τελικά να κερδίσει αυτή την παραμονή.

Θεωρούν ότι έχουν υποστεί ζημιές σημαντικές ζημιές από τον υποβιβασμό τους, και έτσι ζητούν 100 εκατομμύρια η καθεμία ως αποζημίωση για τα κέρδη που έχασαν από μια ενδεχόμενη παραμονή τους στην πρώτη κατηγορία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.