Με ένα ιστορικό επίτευγμα έκλεισε ο Λεβαδειακός τον πρώτο γύρο της Stoiximan Super League. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου μετά τις πρώτες 13 αγωνιστικές συνεχίζει να έχει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, με 31 γκολ, ένα παραπάνω από τον Ολυμπιακό (30), δύο από τον ΠΑΟΚ (29), δέκα από την Κηφισιά (21) και δώδεκα από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό (19).

Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά της Α’ Εθνικής, δηλαδή από τη σεζόν 1959/60, που μια ομάδα της περιφέρειας ολοκληρώνει τον πρώτο γύρο με την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα. Ο ΟΦΗ, τη σεζόν 1999-2000, είχε επίσης 31 γκολ στο φινάλε του πρώτου γύρου αλλά σε 17 αγωνιστικές (τότε υπήρχαν 18 ομάδες στη λίγκα και όχι playoffs), ενώ ήταν πολύ πίσω από τον Ολυμπιακό που είχε τότε την καλύτερη επίθεση στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος με 48.

Έντεκα διαφορετικοί παίκτες έχουν σημειώσει αυτά τα 31 γκολ του Λεβαδειακού στο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, επτά έχει ο Όζμπολτ, έξι ο Πεντρόσο, τέσσερα ο Παλάσιος, από τρία οι Λαγιούς, Συμελίδης και Βέρμπιτς και από ένα οι Μπάλτσι, Μανθάτης, Κωστή, Γιούριτς και Γκούμας.

