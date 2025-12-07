Στον ΠΑΟΚ ανήκει κατά κράτος το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης part 2…



Η πόλη χωρίστηκε ξανά στα δύο, μετά την μεταξύ τους αναμέτρηση για τον θεσμό του Κυπέλλου (1-1), αυτή τη φορά το αφεντικό ήταν ένα και ξεκάθαρο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» κυριάρχησε σε όλα τα επίπεδα του Άρη και με το εμφατικό 3-1 συνεχίζει στο κυνήγι του Ολυμπιακού και της πρώτης θέσης της Stoiximan Super League, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής. Έντονα είναι τα παράπονα του Άρη για τον διαιτητή, με την «κίτρινη» ΠΑΕ μάλιστα να βγάζει και ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της ανάπαυλας, ενώ έβγαλε και ακόμη μία μετά το φινάλε της αναμέτρησης.



Τάισον και Ζίβκοβιτς έκαναν πάρτι στα φτερά, ενώ ο Γιακουμάκης συνεχίζει να σκοράρει κατά ριπάς, προσθέτοντας σήμερα ακόμη δύο στον συνολικό του… λογαριασμό (45+6’, 48’). Ένας ακόμη λόγος για να χαμογελάει ο Ραζβάν Λουτσέσκου είναι και η επανεμφάνιση του Γιάννη Κωνσταντέλια μετά τον σοβαρό του τραυματισμό, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 80ο λεπτό του ντέρμπι.



Τα παράπονα των «κίτρινων» είναι ότι ο Ιβανούσετς δεν αποβλήθηκε στο 2ο λεπτό του ντέρμπι για επικίνδυνο μαρκάρισμα, για το κερδισμένο πέναλτι του ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, αλλά και για ένα κεφαλοκλείδωμα του Κετζιόρα στον Ράτσιτς, αναφέροντας στα social media «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτά που συμβαίνουν στην Τούμπα!»

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με το κλασικό 4-2-3-1 και τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια. Στο αριστερό άκρο της άμυνας μπήκε ο Μπάμπα, στο δεξί ο Κένι και κεντρικό αμυντικό δίδυμο οι Κετζιόρα-Λόβρεν. Στα χαφ αγωνίστηκαν οι Μεϊτέ και Οζντόεφ με τον Ιβανούσετς σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο μπροστά τους. Αριστερά έπαιξε ο Τάισον, δεξιά ο Ζίβκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης.

Στο απέναντι στρατόπεδο ο Μανόλο Χιμένεθ τοποθέτησε την ομάδα του επίσης με σύστημα 4-2-3-1, με τον Διούδη στα γκολπόστ. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Φαντιγκά, Ροζ, Άλβαρο και Τεχέρο, με τους Ράτσιτς και Μόντου στα χαφ. Λίγο πιο μπροστά μπήκε ο Γαλανόπουλος, αριστερά ο Γένσεν, δεξιά ο Πέρεθ και στην αιχμή του δόρατος ο Μορόν.

Το ματς:

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να γίνει από νωρίς απειλητικός και στο 18’ μετά από μία καραμπόλα η μπάλα κατέληξε στον Κένι και αυτός πάσαρε απευθείας στον Μεϊτέ. Ο Γάλλος δεν εκτέλεσε ιδανικά αν και βρισκόταν σε ευνοϊκή θέση. Από αυτή τη φάση ο Άρης ξεχύθηκε στην αντεπίθεση με τον Γένσεν να ανοίγει το παιχνίδι στον Πέρεθ, όχι βέβαια με την καλύτερη δυνατή πάσα. Ο Ισπανός προχώρησε μερικά μέτρα και εκτέλεσε από απόσταση, χωρίς όμως να βρει στόχο.



Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έψαχνε το γκολ και λίγο έλλειψε να το βρει στο 21ο λεπτό. Με καταπληκτική κάθετη ο Ζίβκοβιτς βρήκε τον Γιακουμάκη. Ο Έλληνας φορ πάλεψε μέσα στην αντίπαλη περιοχή, επιχείρησε δύο σουτ, όμως η άμυνα του Άρη είχε ισάριθμες απαντήσεις.



Ο Ζίβκοβιτς συνέχισε να κόβει και να ράβει κάθε επίθεση του ΠΑΟΚ στο 23ο λεπτό. Πανέξυπνη εκτέλεση κόρνερ από τον Σέρβο, έβγαλε ολομόναχο τον Ιβανούσετς να εκτελέσει από το σημείο του πέναλτι, αλλά αυτός έκανε περισσότερο τσαφ παρά σουτ. Κόρνερ ξεκάθαρα δουλεμένο στην προπόνηση.



Το γκολ τελικά για τον ΠΑΟΚ δεν άργησε, εξαργυρώνοντας την υπεροχή του. Ξανά ο Ζίβκοβιτς ήταν δημιουργός, με τον Σέρβο να μπαίνει από τα πλάγια μέσα στην περιοχή του Άρη και με μία γλυκιά σέντρα η οποία κόντραρε, η μπάλα πήγε προς το μέρος του Τάισον και αυτός με ένα τρομερό γυριστό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Διούδη για το 1-0. Απίθανος ο Βραζιλιάνος που δεν σταματάει να εντυπωσιάζει παρά το 38ο έτος της ηλικίας του.



Ο Άρης αν και ήταν αρκετά ακίνδυνος στην αναμέτρηση κατάφερε να βρει γκολ ισοφάρισης με μία εκπληκτική εκτέλεση του Γένσεν. Στο 45ο λεπτό ο Μόντσου επιχείρησε μία βολίδα από μακριά, με τον Παβλένκα να διώχνει με δυσκολία. Ο Φινλανδός από κανονική θέση πετάχτηκε και με τρομερή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ισοφαρίζοντας για τους «κίτρινους» σε 1-1.



Οι «ασπρόμαυροι» ήταν αποφασισμένοι να πάνε με το προβάδισμα στα αποδυτήρια και το κατάφεραν. Στις καθυστερήσεις Τάισον και Διούδης συγκρούστηκαν μέσα στην περιοχή του Άρη, με τον διαιτητή στην αρχή να μην δίνει τίποτα. Ο VAR βέβαια κάλεσε τον Γιοβάνοβιτς να το δει στο on field review και στη συνέχεια έδειξε τελικά την άσπρη βούλα. Την εκτέλεση την ανέλαβε ο Γιακουμάκης και χωρίς να αστοχήσει έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ για το 2-1.

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι μπήκε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο και δεν έχασε καθόλου χρόνο για να διευρύνει το προβάδισμα του. Ακόμη μία τρομερή ενέργεια του Ζίβκοβιτς. Ο Σέρβος πάσαρε στον ολομόναχο Γιακουμάκη, στην καρδιά της περιοχής του Άρη και αυτός δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά, εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο και έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα.



Προσπάθησε να βγάλει μία απάντηση ο Άρης και στο 62’ λίγο έλλειψε να μπει ξανά στη διεκδίκηση του ματς. Ο Πέρεθ με όμορφη κίνηση έφυγε στον χώρο και έβγαλε υπέροχη κάθετη στον Μορόν. Ο Ισπανός εκτέλεσε μέσα από την περιοχή με τον Παβλένκα να διώχνει με τα πόδια.



Ο Ζίβκοβιτς έφτασε μία ανάσα από το να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του ΠΑΟΚ. Ο αρχηγός των «ασπρόμαυρων» ξεχύθηκε στην αντεπίθεση και μπήκε με φόρα μέσα στη περιοχή του Άρη. Με εκπληκτική προσπάθεια απέφυγε δύο αμυντικούς των «κίτρινων», όμως δοκίμασε να κρεμάσει τον Διούδη, με την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του Έλληνα κίπερ.



MVP: Ποιον να πρωτοδιαλέξεις; Ο Τάισον με γκολ και κερδισμένο πέναλτι, ο Γιακουμάκης με δύο γκολ, όμως χωρίς τον φοβερό και τρομερό Ζίβκοβιτς τίποτα από όλα αυτά δεν θα συνέβαιναν, με τον αρχηγό του ΠΑΟΚ να κάνει άλλο ένα εκπληκτικό ματς με δύο ασίστ και ασταμάτητες επιθετικές προσπάθειες.



ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (80’ Κωνσταντέλιας), Ιβανούσετς (67’ Ντεσπόντοφ), Τάισον, Γιακουμάκης (58’ Μύθου)



Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά (84’ Παναγίδης), Άλβαρο, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56’ Ντούντου), Γιένσεν (90’ Μισεουί), Πέρεθ (90’ Γιαννιώτας), Μορόν.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.