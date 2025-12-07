Περιπέτειες για πασίγνωστο 29χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή στην Αγγλία! Όπως μεταδίδουν τα Μέσα της χώρας, ο παίκτης, που πιθανότατα είναι της Premier League, συνελήφθη για ως ύποπτος για επίθεση και συμπλοκή που προκάλεσε τον τραυματισμό ενός άνδρα!



Η Μητροπολιτική Αστυνομία αναφέρει ότι κλήθηκε στο σημείο στις 12:47 το πρωί μετά από αναφορές για επίθεση, αφού ένας άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που η αστυνομία αναφέρει ότι δεν ήταν επικίνδυνα για τη ζωή του ή για την υγεία του.

Σημειώνεται ότι το όνομά του δεν δημοσιοποιείται για νομικούς λόγους, όμως υπάρχουν φήμες ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστή της Κρίσταλ Πάλας.



Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αποκάλυψη της ταυτότητας συλληφθέντων από την αστυνομία είναι σπάνια, μια πρακτική που καθιερώθηκε μετά την «έρευνα Λέβεσον» του 2012 για τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με αυτή, τα ονόματα ύποπτων ανακοινώνονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και συνήθως μόνο όταν απαγγέλλονται επίσημες κατηγορίες.

