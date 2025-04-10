Λογαριασμός
Η αντίδραση του ΛεΜπρόν Τζέιμς για τη φιγούρα του ως Κεν - Δείτε βίντεο

Δείτε το πώς υποδέχθηκε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς το γεγονός ότι έγινε ο πρώτος Barbie Kenbassador

ΛεΜπρόν Τζέιμς

Η είδηση ότι η Mattel αποφάσισε να τιμήσει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς μετατρέποντάς τον σε... Κεν έγινε viral το πρωί της Πέμπτης.

Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την Barbie δημιούργησε μία συλλεκτική φιγούρα με τη μορφή του «βασιλιά», χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πρώτο Barbie Kenbassador!

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η αντίδραση του 40χρονου θρύλου του NBA, που παραλαμβάνοντας το σχετικό «δώρο» δεν έκρυψε τη χαρά του. Υπενθυμίζεται ότι η limited edition φιγούρα θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 14 Απριλίου σε επιλεγμένα καταστήματα στις ΗΠΑ και μέσω διαδικτύου.

Πηγή: sport-fm.gr

