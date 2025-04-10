Η είδηση ότι η Mattel αποφάσισε να τιμήσει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς μετατρέποντάς τον σε... Κεν έγινε viral το πρωί της Πέμπτης.

Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την Barbie δημιούργησε μία συλλεκτική φιγούρα με τη μορφή του «βασιλιά», χαρακτηρίζοντάς τον ως τον πρώτο Barbie Kenbassador!

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει και η αντίδραση του 40χρονου θρύλου του NBA, που παραλαμβάνοντας το σχετικό «δώρο» δεν έκρυψε τη χαρά του. Υπενθυμίζεται ότι η limited edition φιγούρα θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 14 Απριλίου σε επιλεγμένα καταστήματα στις ΗΠΑ και μέσω διαδικτύου.

LeBron James reacts to his new Barbie 'Ken' doll. pic.twitter.com/NjBbNuHqVK — The Associated Press (@AP) April 10, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.