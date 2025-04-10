Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κλίμα στην ΑΕΚ, μετά τις σερί ήττες στο πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό σε Φιλαδέλφεια και ΟΑΚΑ, αντίστοιχα.

Κάποιοι, μάλιστα, υποστηρίζουν πως πρώτη φορά επικρατεί τέτοια κατάσταση στα Σπάτα, με τον Ματίας Αλμέιδα και τους ποδοσφαιριστές του να καλούνται να διαχειριστούν τις δύο απανωτές ήττες.

Μετά τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο Αργεντινός είχε μιλήσει πάνω από μιάμιση ώρα στους ποδοσφαιριστές του. Κάτι αντίστοιχο έγινε και την Κυριακή, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό.

Ο Αλμέιδα μίλησε για περίπου 45 λεπτά στους παίκτες του, οι οποίοι έχουν τέσσερα ακόμα παιχνίδια και πρέπει να αντιστραφεί όλο αυτό το κλίμα. Το μοναδικό ευχάριστο για τον «Πελάδο» είναι η κατάσταση του Αντονί Μαρσιάλ.

Ο Γάλλος φορ επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα την Παρασκευή, πέρασε ως αλλαγή στο ντέρμπι της Κυριακής, και όλα δείχνουν πως θα είναι ξανά στην αποστολή για το Καραϊσκάκη.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να ξεκινήσει στην κορυφή της «κιτρινόμαυρης» επίθεσης, κάτι που βέβαια θα εξαρτηθεί από την εικόνα του στις επόμενες προπονήσεις.

