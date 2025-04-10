Ένα γκολ που θα θυμάται για πάντα, με την πικρία πως δεν ήταν αρκετό παρά να δώσει στην ομάδα του παρά κάποια λεπτά «ζωής» πριν χάσει το τρόπαιο στα πέναλτι, πέτυχε ο τερματοφύλακας της Λέστον, Μπίλι Τζόνσον στην Αγγλία.

Ο Βρετανός γκολκίπερ ανέβηκε στην αντίπαλη περιοχή με την ομάδα του να βρίσκεται πίσω στο σκορ 2-1 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας του τελικού του «The Endeavour Automotive Suffolk Premier Cup» και με ένα εκπληκτικό ψαλιδάκι ισοφάρισε σε 2-2 για να στείλει το ματς στα πέναλτι.

Εκεί δεν μπόρεσε να συνεισφέρει περισσότερο, οι συμπαίκτες του ήταν άστοχοι και έτσι η Λέστον έχασε το τρόπαιο, το οποίο κατέληξε στη Φίλιξστοου & Γουόλτον Γιουνάιτεντ, που είχε για απόλυτο πρωταγωνιστή τον επιθετικό Τσάρλι Γουόρεν, ο οποίος πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του, έβγαλε την ασίστ στο δεύτερο και ευστόχησε στο νικητήριο πέναλτι για το τελικό 4-3 στην ψυχοφθόρο διαδικασία.

Δείτε το γκολ του τερματοφύλακα Μπίλι Τζόνσον

90+4' GOAL! Oh..My..Word. the @leistonfc goalkeeper Billy Johnson comes up for a last-gasp corner in the @SuffolkFA Premier Cup Final with his side trailing 2-1 to @Felixseasiders and the produces a scissor kick finish!

2-2!! pic.twitter.com/x8bcbXKwLV — Russell Claydon (@russclaydon) April 9, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.