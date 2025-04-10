Στα ημιτελικά του CONCACAF Champions Cup (άλλοτε CONCACAF Champions League) προκρίθηκε για πρώτη φορά στη μικρή ιστορία της η Ίντερ Μαϊάμι! Έχοντας, μάλιστα, για πρωταγωνιστή, εκτός από τον συνήθη ύποπτο Λιονέλ Μέσι και τον… δικό μας, Νόα Άλεν, ο οποίος, θυμίζουμε, είναι ομογενής αριστερός μπακ και αγωνίζεται με την Εθνική Ελλάδας Κ21.

Με δύο γκολ του Αργεντινού σούπερ σταρ, ο οποίος «σέρβιρε» κιόλας για τον Άλεν, η ομάδα του Μαϊάμι νίκησε 3-1 τη Λος Άντζελες FC και τσέκαρε το «εισιτήριο» για τους «4», εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τους Βανκούβερ Ουάιτκαπς από τον Καναδά. Ο άλλος ημιτελικός είναι ο μεξικανικός «εμφύλιος» ανάμεσα στην Κρουζ Αζούλ του Γιώργου Γιακουμάκη και την Τίγκρες.

Η πρόκριση για την Ίντερ ήρθε με τρόπο επικό! Στο πρώτο παιχνίδι, η Λος Άντζελες FC είχε επικρατήσει 1-0 στην έδρα της και μάλιστα, κατάφερε να προηγηθεί στο Μαϊάμι μόλις στο 9' με γκολ του Λονγκ. Η συνέχεια, ωστόσο, ήταν του Μέσι και της παρέας του. Στο 31', το γκολ του ακυρώθηκε από το VAR ως οφσάιντ, στο 35, ωστόσο, ισοφάρισε σε 1-1 και έδωσε το σύνθημα για την αντεπίθεση.

Στο 61', έδωσε την ασίστ στον Νόα Άλεν, για να κάνει με κεφαλιά το 2-1, ενώ η πρόκριση ήρθε, τελικά, στο 84', όταν ο Αργεντινός και πάλι έγραψε το 3-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι! Στο φινάλε του ματς στήθηκε ένα μεγάλο πάρτι με βεγγαλικά για τη σπουδαία πρόκριση!

