Οριακή μείωση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων τον Μάρτιο

Οριακή μείωση 0,1% (κατά ένα ατύχημα) σημείωσαν τον Μάρτιο εφέτος τα οδικά τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και ανήλθαν σε 810 τον αριθμό.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σε αυτά τα ατυχήματα καταγράφηκαν 28 νεκροί (μείωση 39,1%), 32 βαριά τραυματίες (καμία μεταβολή) και 921 ελαφρά τραυματίες (μείωση 4%).

Πηγή: skai.gr

